Fin al sueño independentista: la Liga Mayor seguirá suscrita a la FESFUT

Terminó la novela. La Liga Mayor de Fútbol (LMF) revocó ayer el acuerdo de separarse de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), por lo que continuará suscrita al ente rector del fútbol.

El sueño independentista de la LMF se esfumó luego que los presidentes de Sonsonate, Municipal Limeño, Audaz, Dragón y Pasaquina, se sumaran a la negativa de Águila de disputar el torneo Apertura 2017 como liga autónoma.

“Once presidentes estábamos de acuerdo cuando tomamos la decisión, pero algunos cambiaron de opinión en el transcurso de los días. Por tanto, si no había mayoría absoluta, creímos que lo más razonable para el fútbol era regresar a como estábamos (suscritos a la FESFUT)”, explicó Lisandro Pohl, presidente de la Primera División.

De igual forma, el titular de la Primera División argumentó que el mecanismo para separarse de la FESFUT no fue el adecuado y por ello desistieron en concretizarlo.

“En su momento creíamos que la decisión de separarnos de la FESFUT era conveniente, por todas las circunstancias que se habían generado, sin embargo, creo que la gente no lo entendió y no estaba preparada para cambios drásticos. Además, hay que ser francos, la forma en que lo hicimos no era la adecuada”, reconoció Pohl.

Eso sí, Lisandro Pohl aclaró que el cambio de decisión no tuvo que ver con la inconformidad que algunos jugadores manifestaron en redes sociales.

“Yo sé que algunos jugadores estaban en desacuerdo, pero esta decisión correspondía a los presidentes, porque los jugadores no son los que deben decir qué hacer, ya que son decisiones institucionales”, expresó.

Con respecto al préstamo de jugadores a la selecta, Pohl dijo que Eduardo Lara, estratega de la azul y blanco, está en libertad de convocar a los jugadores que crea convenientes para enfrentar a Canadá.

“Todo vuelve a la normalidad y el cuerpo técnico de la selección valorará si es conveniente hacer una nueva convocatoria. Además, es fecha FIFA y estamos en la obligación de prestar los jugadores que él (Eduardo Lara) solicite”, dijo el titular de la Primera División.

Tras revocar el acuerdo de separación de la FESFUT, la Primera División reanudará el torneo Apertura 2017, el próximo fin de semana con la disputa de la jornada trece.

Mientras que la jornada doce, la cual debía jugarse el pasado fin de semana, se reprogramó para el miércoles 11 y jueves 12 de octubre.

Pohl y Hernández renuncian

Otro anuncio importante que se hizo en la reunión del directorio de la Primera División fue la renuncia de Lisandro Pohl y José Vidal Hernández a los cargos de presidente y vicepresidente de la liga. Pohl explicó que dará un paso al costado por el desgaste que ha tenido durante los tres meses al frente de la Liga Mayor y por el impase con la FESFUT.

“Mi renuncia obedece al cansancio, porque desde el primer día que asumí la presidencia tuve que lidiar con la situación de Chalatenango que fue desafiliado y todos los problemas como el desgaste de recuperar un patrocinio fuerte y la urgencia de tener un balón oficial. El otro problema desgastante para mí fue la situación del secretario general de la FESFUT (Luis Pérez), de la autorización que le emitió a Dragón para que pudiera alinear un jugador suspendido en contra de Águila”, detalló el presidente de la primera categoría.

No obstante, Lisandro Pohl hará oficial su renuncia hasta el próximo lunes para que el Comité Ejecutivo de la FESFUT juramente a su sustituto.

“Yo también tomé la decisión de presentar mi renuncia irrevocable al cargo de presidente, pero traeré el próximo lunes mi carta de renuncia para que sea mi última sesión como presidente de la Primera División. De esa forma, podríamos tener la elección del nuevo presidente el martes o miércoles, pero dependerá de si se encuentran los miembros del Comité Ejecutivo porque ellos lo juramentarán”, explicó.

Con respecto a la renuncia de Vidal Hernández, Pohl informó que el titular de Santa Tecla dejó la vicepresidencia de la liga por motivos de salud y una notificación de la FESFUT.

“El licenciado (José) Vidal Hernández presentó su renuncia por motivos de salud y por una notificación del Comité Ejecutivo que no avaló la elección de él (como vicepresidente de la Primera División). Por ello, él (José Vidal Hernández) decidió que no la valía pena seguir en ese desgaste”, dijo Pohl.