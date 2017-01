Fichajes de Domínguez y Mayén en veremos

@Diegoolguzman

Apesar que los fichajes de Roberto Domínguez y Gerson Mayén, por los equipos Equidad, de Colombia, y Celaya, de México, fueron anunciados la semana pasada con bombo y platillo, pasaron de ser una realidad a una incertidumbre.

El defensor Roberto Domínguez no viajó ayer a Colombia para incorporarse a la Equidad, de la Primera División cafetera, debido a que no le enviaron el precontrato para cerrar el fichaje.

“No hay nada concreto, como por ejemplo el precontrato. Y uno como futbolista no puede viajar así sin nada seguro, ya que como jugador de selección mayor y consolidado en Primera División uno no puede ir a probarse, y hasta que no manden nada concreto no vamos a viajar”, explicó Domínguez.

No obstante, el defensor tecleño mantiene vivas las esperanzas de que el fichaje se concrete, pero también es consciente que dependerá del acuerdo que alcancen esta semana FESA, dueño de su pase, y el equipo colombiano.

“Espero viajar, pero hay que esperar, debido a que yo no puedo decir si o no, ya que uno queda como mentiroso”, manifestó Domínguez.

De momento, Roberto Domínguez jugará con Santa Tecla el torneo Clausura 2017 hasta que se defina su fichaje con la Equidad.

En tanto, el volante tecleño Gerson Mayén viajaría el fin de semana a México para incorporarse al Celaya, de la Segunda División azteca; sin embargo, por problemas en su pasaporte y documento de identidad no pudo marcharse.

Por tal razón, Mayén tratará de solventar lo más pronto posible su situación y así poder viajar a México; pero de no lograrlo se reincorporará a Santa Tecla para disputar el torneo Clausura 2017.