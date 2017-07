FESFUT aprueba venta de categoría a AD Chalatenango

@ManahenGza

La FESFUT aprobó ayer la venta de la categoría de CD Chalatenango al Asociación Deportiva Chalatenango y de esta forma la Primera División podrá realizar el torneo Apertura 2017 con doce equipos tal y como lo tenían previsto.

En total, serán 100 mil dólares los que tendrá que pagar la dirigencia del CD Chalatenango a más tardar el 13 de julio para que pueda ser inscrito por la Primera División.

“La buena noticia es que esta situación tan complicada para los jugadores está llegando a su final y ahora solo nos resta ser garantes que los compromisos adquiridos este día se respeten y cumplan en los plazos estipulados”, expresó Hugo Carrillo, vicepresidente de la FESFUT.

Y es que Carrillo fue claro al decir que si bien Rigoberto Mejía, presidente de AD Chalatenango, se comprometió a pagar los 100 mil dólares el 13 de julio, también debe cumplir con todos los requisitos de inscripción federativa el 21 de julio, de lo contrario no podrá ser inscrito para el Apertura 2017.

“Nosotros como Federación debemos garantizar que este acuerdo se cumpla, porque no podemos estar proponiendo diferentes fechas, porque ya vimos lo que pasó con el CD Chalatenango, que se le fueron dando prórrogas y nunca cumplieron los acordado. Así que si ellos (AD Chalatenango) no pagan los 100 mil dólares el 13 de julio no podrá inscribirse; de igual forma, si el 21 de julio, a pesar que hayan pagado los 100, no cumplen con los requisitos, no podrán inscribirse”, puntualizó Carrillo.

Otro punto que el vicepresidente de la FESFUT aclaró es que el pago de los 100 mil dólares por parte de AD Chalatenango tendrá que ser en la unidad financiera de la federación, ya que serán ellos quienes con ese dinero solventarán la deuda que CD Chalatenango tenía con sus jugadores y cuerpo técnico.

“Tendrán que traer un cheque certificado a nombre de la FESFUT, para luego nosotros hacer la distribución correspondiente con todos los jugadores que demandaron a CD Chalatenango por incumplimiento de pago de salario”, detalló Carrillo.

Por su parte, Rigoberto Mejía, alcalde de Chalatenango y presidente de AD Chalatenango, dijo que mañana reunirán a todo el plantel de jugadores y René Serrano, quien ha fungido como técnico, para ver como están y comenzar la pretemporada.

Asimismo, Mejía dijo que el fin de semana se reunirá con todo los patrocinadores interesados en colaborar con los 100 mil dólares, para pagar lo más pronto posible y comenzar a trabajar.

Jugadores conformes

Por su parte, Williams Reyes, jugador de Chalatenango, dijo estar conforme con el acuerdo y autorización de la FESFUT, ya que los 100 mil dólares servirán para solventar la deuda que tenían la dirigencia de CD Chalatenango con ellos.

“Son 100 mil dólares que nos caerán bien ya que, si bien no solventarán la deuda en un 100%, ya es algo que viene ayudarnos después de tantos meses en incertidumbre. Agradecemos también a la FESFUT y Primera División por permitir la venta de la categoría y así ayudarnos”, expresó el veterano jugador.