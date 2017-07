Familia de ex fiscal Martínez se beneficiaba con dinero de la FGR

@JoakinSalazar

La Fiscalía General de la República (FGR) interpuso una demanda civil en contra del ex Fiscal General, Luis Martínez, ante la Cámara de lo Civil de la Cuarta sección del centro de Santa Tecla, por un monto de $486,213.80.

La demanda es, además, contra la esposa del exfiscal Karla García Rossi de Martínez, y su hijo Luis Carlos Martínez García, quienes a juicio de la Fiscalía se beneficiaron con fondos de la institución, para cancelar tarjetas de crédito, cuyos montos superan los $15 y $20 mil dólares.

“Lo erogado por él, durante el periodo 2012 – 2015) no concuerda con su patrimonio.

El enriquecimiento ilícito está reflejado en cuatro cuentas de ahorro, una del hijo y otra de su cónyuge, dos más a nombre del ex fiscal, en el pago de tarjetas de crédito, durante el periodo que fungió como Fiscal. Traemos alrededor de 34 folios de expediente, documental, financiera y procedente de los diferentes registros”, comentó uno de los fiscales.

De igual manera, la Fiscalía determinó que entre las pruebas presentadas se encuentran las constancias de salario, registro contable, por desempeñar el cargo, es decir, parte de los registros contables indican una cantidad de sobresueldos con cantidades bastante altas. El total del enriquecimiento ilícito, es por más de 400 mil dólares, pero se ha especificado los montos.

“Se está cuestionando la forma de cómo el ex fiscal Martínez pagó las tarjetas de forma ostentosa, los familiares se beneficiaron con los fondos provenientes de la Fiscalía”, aseguró uno de los Fiscales.

La Fiscalía también presentó, como medida cautelar, las anotaciones preventivas en cuatro inmuebles a nombre del ex funcionario y su cónyuge.

Solo en tarjetas de crédito supera más de $360 mil dólares, por lo que el pago de estos fondos es lo que la Fiscalía cuestiona.

“Se desconoce su origen, él ex Fiscal asegura que es una concesión que tenia por otro lado. Para poder asegurar esto se le han inmovilizado algunas cuentas bancarias, de manera preventiva algunos bienes inmuebles, uno de ellos en Las Piletas, Nuevo Cuscatlán”, explicó Pablo Figueroa, representante Fiscal.

La Fiscalía presentará cuatro testigos en contra del ex Fiscal General, entre ellos un ex empleado de la Fiscalía General de la República. “Uno de los argumentos del ex fiscal general, es que los fondos vienen de Casa Presidencial, pero se ha hecho una investigación de que no existe constancia de que existan estas entregas de dinero”, comentó el representante Fiscal.

Con la presentación de la demanda, la Cámara da por recibida la demanda y deberá estudiar su admisibilidad y si reúne los respectivos requisitos de ley, lo anterior en los términos de tiempo que la ley confiere, para determinar si la admite o no la demanda.

El proceso contra el ex funcionario inició en enero de 2017, luego que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) informó a la Cámara de la Cuarta Sección del centro de Santa Tecla sobre los hallazgos señalados en el informe de probidad, dando paso para que la Fiscalía presentara la demanda civil en su contra.

Por este caso, por unanimidad de votos, el pleno de la Corte ordenó el 29 de noviembre de 2016, la apertura de un juicio civil por enriquecimiento ilícito contra Martínez, debido a que no pudo justificar $486,213.80 existentes en su patrimonio familiar, según el informe de la auditoría hecha por la Sección de Probidad.