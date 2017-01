Es falso que sueldo mínimo afecte más a microempresas dice directora de CONAMYPE

Mirna Jiménez

Diario Co Latino

La directora del Consejo Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), Ileana Rogel, manifestó ayer que el salario mínimo no debería afectar a los pequeños negocios porque en su mayoría son informales y están fuera de estas obligaciones.

“La mayoría de micro empresas están en el mundo de la informalidad, las mypes mueven la economía todos los días, pero no se rigen por las leyes del país y no aplican para pago de AFP, Seguro Social…en ese marco no es tan cierto que los más afectadas(por el incremento al sueldo mínimo) son las microempresas”, aseguró Rogel.

Por ello, Rogel dijo que no era verdad las aseveraciones de gremiales empresariales que advierten el despido de miles de trabajadores empleados por microempresas.

No obstante, la funcionaria externó la necesidad de que las micro y pequeñas empresas se formalicen, pero para ello necesitan más facilidades de parte del sistema tributario. “Debe haber un sistema tributario más amigable para las conamypes”, señaló.

La funcionaria dijo que en la institución que ella dirige no se había recibido hasta la fecha ninguna duda o petición de micro empresas consultando sobre el nuevo sueldo básico aprobado el año pasado por el Consejo Nacional del Salario Mínimo (CNSM). Rogel, sin embargo, dijo que las empresas debería ver en el incremento al salario mínimo una oportunidad de mejoramiento de sus trabajadores y de crecimiento de los propios negocios a través de la innovación y capacitación de su personal. “Si los empresarios ven el tema como algo que les va a afectar o va generar despidos, no tiene razón de ser. Esta es una gran oportunidad porque los dueños de las empresas hagan un esfuerzo por innovar, transparentar”, señaló la funcionaria en Canal 10.

La directora de CONAMYPE dijo que los empresarios deberían predicar con el ejemplo y transparentar sus ganancias así como le exigen transparencia al Estado.

“Se le exige al sector público transparencia, pero al sector privado no se le exige que informe sobre sus ingresos y ganancias anuales como ocurre en otros países”, señaló.

Para la funcionaria, el incremento del sueldo mínimo no debería generar una confrontación como la actual, donde sectores empresariales y dirigente sindicatos que los respaldan, intentan revertirlo a través del sistema judicial.

“Hay muchos tabús y sesgo ideológico en este tema. Este tema de incrementarle el beneficio a los trabajadores no debería ser un tema que genere tanta polarización”, lamentó.Los empresarios afirman que incrementar a 300 dólares el sueldo mínimo en la zona urbana y a $224 en el sector agrícola generará pérdidas a las empresas especialmente las micro y pequeñas, mientras que en el campo no hay capacidad.