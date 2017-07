Fabio Castillo satisfecho con votaciones internas en el FMLN

Mirna Jiménez

El excoordinador general del FMLN se mostró satisfecho con el proceso electoral interno dentro del partido de izquierda y consideró que se ha respetado la decisión de la militancia.

Prueba de ello es que los efemelenistas autorizados para votar lo hicieron sin ninguna presión y definieron su propio orden en el listado de candidatos elegido para competir en las elecciones legislativas del próximo año e hicieron a un lado las sugerencias de la dirección del partido.

Castillo no le vio problema al hecho de que se hayan presentado a elección interna exactamente 84 candidaturas a diputados de la Asamblea Legislativa.

“La militancia cambió el orden de preferencia con lo cual ha enviado un mensaje a la dirigencia y el pueblo va a cambiar más eso, así es que yo estoy satisfecho (con el proceso)”, señaló anoche en el programa 8 en Punto de Canal 33.

Castillo también felicitó a la dirigencia del Frente por no haber dejado entrar a la prensa el día de la elección porque esta interfiere demasiado en el proceso interno y él ya fue víctima de esa interferencia cuando ocupó el cargo de coordinador general del partido y se celebraron comicios internos. En esa ocasión, un fotógrafo quería fotografiar por quien votaba, violando con ello la secretividad del voto, señaló.

“Fue un error mío gravísimo, dejar entrar a la prensa”, sostuvo. Sobre las candidaturas únicas y la elección prácticamente sin competencia del alcalde capitalino, Nayib Bukele, para un próximo período municipal, Castillo manifestó que el actual jefe edilicio goza de una enorme aceptación dentro del FMLN y que nadie quiso ser su contrincante.

“Nayib tomó la decisión de postularse para la reelección, y la verdad es que Nayib goza de un enorme aprecio dentro de la militancia del Frente, nadie se atrevió a postularse en contra de Nayib”, afirmó.

Respecto a la petición de 14 congresistas de los Estados Unidos enviada al Departamento del Tesoro para investigar al dirigente efemelenista José Luis Merino, el exdirigente que esos congresistas pueden hacer lo que quieran en su país, pero que eso no quiere decir que el Gobierno salvadoreño les tiene que hacer caso.

Sin embargo, Castillo consideró que sería un absurdo que una petición de ese tipo, nacida en Estados Unidos y sin más prueba que la presunta mención que se hacen de Merino en una supuesta computadora decomisada a las FARC hace varios años, sea obedecida en El Salvador.

“Sería una locura que nosotros pidiéramos que aquí se investigue a algún funcionario de los Estados Unidos, de los que en Guantánamo, Cuba, mantienen un campo de concentración”, afirmó.

Castillo también se refirió al proceso electoral interno del ARENA y cuestionó el veto a dos mujeres que iban a participar como candidatas a diputadas suplentes de los legisladores Jonhy Wright y Juan Valiente, y que motivó la renuncia de ambos a su candidatura.

“En el partido ARENA no sé qué palabra ocupar, porque la palabra chacota me parece que no es académica para definir el proceso interno de ARENA, pero definitivamente no le he encontrado visos de democracia”, afirmó.

El exdirigente efemelenista dijo que los areneros no tienen en sus filas a nadie presidenciable y “han tenido que rogar” a dos personas de fuera que se inscriban para participar en el proceso de elección del candidato para 2019.