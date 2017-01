Existe un tarifario para alquilar niñas a turistas en Acajutla: Observa La Trata

@JoakinSalazar

Muchas modalidades de Trata de Personas son invisibilizada. Organizaciones que integran el Observatorio Latinoamericano Sobre Trata y Tráfico de Personas (Observa La Trata El Salvador) aplaudieron la captura reciente de cuatro personas, entre ellos un empresario con vínculos en ARENA, y un presentador de televisión, presuntos imputados de ser clientes de una red de trata de personas.

Inma Guirola, representante de CEMUJER y Observa La Trata afirmó que la violencia contra las mujeres, la niñez y la adolescencia debe de ser perseguida, combatida independientemente de quienes sean los victimarios.

“Si estos sean políticos, comerciantes, de medios de comunicación, diplomáticos; pero por supuesto que aquellas personas que están ligadas a círculos de poder hay una situación grave que puede generar un proceso de re victimización a través de atemorizar a las víctimas y de querer influir en los procesos judiciales; sino que también se corre un mayor margen de impunidad, no hay que quitar el dedo del renglón”, recalcó.

El observatorio exigió que el Consejo Nacional Contra la Trata de Personas para que asuma su rol y tenga una presencia efectiva y activa en términos generales y en particular en este caso; además, para que el Consejo agilice la aprobación y socialización de la Política Nacional contra la Trata de Personas, mediante campañas masivas con la población en general”, explicó Roxana Rodríguez.

Las organizaciones que integran el observatorio pidieron a la Fiscalía General de la República (FGR) que presente una acusación formal por el delito de Trata de Personas, puesto que a su juicio los clientes de trata perpetraron este principal delito, dado que cuando se perpetro el hecho delictivo fue después del a aprobación de la Ley Especial Contra la rata de Personas.

Observa La Trata Capitulo El Salvador aplaudió la actuación de la Fiscalía General de la República y del Juzgado de Paz de Santa Tecla, al actuar adecuadamente contra los imputados Max González, Ernesto Regalado, Salvador Arévalo y Luis Alonso Marroquín. “Constituye un avance significativo para el acceso a la justicia de las víctimas y un hito importante para la persecución penal de los explotadores mal llamados –clientes-”, agregó.

No obstante, afirman que “uno de los principales retos del sistema de justicia en El Salvador es desarrollar y sostener una investigación profunda, diligente e imparcial, para emitir resoluciones judiciales objetivas, desligadas de cualquier tipo de subjetividades y sesgos, brindando una protección inmediata, efectiva y eficaz”, Hazel Bolaños, representante del Observatorio.

“Esperamos que se haga justicia, no dudamos que hay mucha gente involucrada en delitos de trata de personas, pero en este caso en particular, la violencia sexual se ve muy naturalizada en nuestro país”, explicó Guirola.

Finalmente, Observa La Trata dijo que existe lugares conocidos para la triangulación de tráfico y trata de personas, principalmente de niñas y adolescentes, entre estos, el observatorio denunció la existencia de una red en Acajutla, que ofrece menores de edad a turistas que llegan en cruceros y barcos internacionales.

“Nuevamente, el llamado de manera reiterada sobre cuales son las estrategias para la prevención del turismo sexual, acabamos de tener conocimiento de que hay tarifario para alquilar a las niñas en Acajutla, esto es de años de conocimiento”, denunció Guirola.

Además dijo que hay que advertir muchas modalidades de tratas de personas que son invisibilizadas, como la trata de trabajos forzados.