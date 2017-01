Ex Presidente Saca es trasladado al penal de Mariona

@JoakinSalazar

Policía Nacional Civil procedió al traslado. El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador ordenó que los imputados Elías Antonio Saca, Elmer Charlaix, Julio Rank, Cesar Funes, Francisco Rodríguez, Jorge Herrera y Pablo Gómez sean llevados al Centro Penal La Esperanza, mejor conocida como “Mariona”. Luego de la presión que hiciera la Fiscalía General de la República (FGR) con supuestos beneficios entregados a algunos reclusos, por ser de apellidos prominentes, el Juzgado Cuarto de Instrucción ordenó que fueran enviados al penal para cumplir con la detención provisional, mientras que se desarrolla el proceso judicial en su contra.

Unidades Especializadas de la Policía Nacional Civil (PNC) ejecutaron la orden de traslado, hecha efectiva la madrugada de hoy, hecho que confirmó la PNC a través de sus cuentas en redes sociales.

Todos los imputados son procesados por la supuesta malversación de $246 millones de dólares, fondos provenientes de la partida secreta de Casa Presidencial.

Anteriormente, el Juzgado había solicitado en dos ocasiones el traslado del ex mandatario y demás implicados a un Centro Penal, no obstante, por hacinamiento carcelario no se había hecho efectivo.

Mario Machado, abogado defensor del ex presidente Saca, afirmó en una entrevista radial de hoy, que dicho traslado podría ser ilegal, dado que se realizó sin conocer la resolución de una apelación interpuesta por la defensa ante la Cámara Primero de lo Penal, para que no sea trasladado a un penal sino que permanezca en la División Antinarcóticos, lugar donde permanece desde el 30 de octubre del 2016.

Caso Rais – Martínez

Fue un error hacer pública la recaptura. El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, confirmó que hasta el momento no se han reportado ninguna de las seis recapturas restantes de los imputados, entre ellos el mismo empresario Enrique Rais y otros, que son acusados por corrupción en procesos judiciales, en perjuicio de Claudia Herrera y el Estado.

Los implicados, que están pendientes de recaptura son: Romeo Aurora Giammattei, Mauricio Antonio Álvarez Gálvez, Wilfredo Ernesto Gutiérrez Ayala, empresario José Aquiles Enrique Rais López, Hugo Ernesto Blanco Rais y Julio Adalberto Arriaza González.

“No, hasta ahorita no podemos confirmar la detención de nadie, solamente la del ex fiscal Luis Martínez quien ya guarda prisión en el Centro Penal de Metapán, estamos en labores de búsqueda no se han localizado a ninguno de ellos”, explicó.

Cotto enfatizó que hubo un mal manejo de la información, con el proceso de las notificaciones aseverando que “fue un error hacer pública su recaptura”, dado que ellos tuvieron tiempo para escapar.