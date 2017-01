Ex Fiscal Luis Martínez es enviado a Metapán

@JoakinSalazar

“Soy inocente y lo voy a demostrar”, fueron las palabras del ex fiscal Luis Martínez, al ser llevado nuevamente a los tribunales, para ser notificado de la decisión de los magistrados de la Cámara Primero de lo Penal, que ordenó su recaptura.

El Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador lo remitió, con orden administrativa, para el Centro Penal de Metapán, por lo que tras ser notificado fue enviado inmediatamente a dicho centro penal, lugar donde resguardan ex funcionarios, agentes policiales y militares detenidos.

El pasado jueves, la Cámara ordenó al Juzgado emitir las respectivas órdenes de captura contra Romeo Aurora Giammattei, Mauricio Antonio Álvarez Gálvez, Wilfredo Ernesto Gutiérrez Ayala, empresario José Aquiles Enrique Rais López, Hugo Ernesto Blanco Rais, ex fiscal de la República, Luis Antonio Martínez González, y Julio Adalberto Arriaza González. No obstante, hasta la mañana de este sábado, no se reportan las recapturas de los otros imputados, que son procesados por diversos delitos, al utilizar instituciones como la Fiscalía General de la República y el Instituto de Medicina Legal (IML) para presuntamente crear pruebas en contra de Claudia Herrera, esposa de un ex empleado del empresario Enrique Rais.