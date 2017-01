Eventual aprobación de Presupuesto habría alejado a ARENA de negociaciones con Gobierno

@elder_gomez_2

Una eventual aprobación del Presupuesto General de la Nación el próximo jueves, con los votos de los partidos políticos minoritarios, estaría detrás de la salida de ARENA de las “Mesas de Diálogo” con el gobierno. Así lo dejó entrever la diputada por el FMLN, Lorena Peña, al opinar sobre el anuncio del presidente de ARENA, Mauricio Interiano, de abandonar por un tiempo no precisado las negociaciones con el gobierno en temas relacionados a las finanzas del Estado.

Interiano anunció en una entrevista de televisión, que su partido político decretaba una “pausa” en las negociaciones que mantiene con el gobierno, desde hace casi dos meses, para buscar compromisos conjuntos en temas como el manejo de las finanzas del Estado, el futuro de las pensiones y el desarrollo del parque cafetero nacional, entre otros.

“Mientras no veamos cumplimientos claros no vamos a continuar en las mesas. Las mesas están en pausa”, advirtió Interiano.

ARENA ha condicionado sus votos al Presupuesto General 2017, a la inclusión de un millonario escalafón salarial al Sector Público de Salud, el pago de pensiones a jubilados del IPSFA y la entrega de beneficios económicos a unos 60 mil veteranos del pasado conflicto armado (1980-1992).

Peña reveló que con los partidos políticos minoritarios PDC, PCN y GANA, “hay más apertura para votar el Presupuesto” en la Sesión Plenaria del jueves, y “creo que ese es el trasfondo, (por eso en ARENA) están molestos…”.

Aseguró que “ARENA tenía la expectativa de que nunca haya Presupuesto y creo que en el fondo, (las negociaciones con los partidos políticos minoritarios), es lo que los tiene molestos…”.

Sin embargo, reconoció que “aquí, en la Asamblea, no hay ningún acuerdo hasta que no votan y no cierra la Sesión, (porque) ningún Decreto está ni votado, ni en firme…”.

¿ARENA fuera?

Mientras tanto, el Jefe de la bancada de ARENA, Alberto Romero, acusó al FMLN de intentar dejar “fuera a ARENA” de las principales decisiones políticas de El Salvador, tras explicar que la “pausa” decretada por su instituto político, es “por el bien del país”.

La “pausa es un llamado de atención al gobierno del FMLN para que cumplan con sus compromisos… es una acción que estamos haciendo para proteger a las víctimas económicas…es una nueva oportunidad para todas las fuerzas políticas”, dijo.

También negó que la decisión de abandonar las “Mesas de Diálogo” con el gobierno, sea un intento de “boicot” a la administración Ejecutiva del oficialismo. “para nada”, afirmó.

Habla GANA

El líder de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) y también presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, por su parte, dijo que ARENA “debería reflexionar sobre esa decisión que está tomando”.

“No es conveniente abandonar el diálogo. Ni pausas cortas ni largas, el diálogo es a lo último que se debe renunciar”, subrayó el parlamentario, quien reiteró que ARENA “no debe ausentarse” de las citas con el gobierno.