Eugenio Chicas: “La mayoría de empresas están pagando el nuevo salario mínimo”

@DiarioCoLatino

La mayoría de las empresas están pagando el nuevo salario mínimo y no se registra incremento en la canasta básica, informó el vocero de Casa Presidencial, Eugenio Chicas.

“Hemos podido constatar que no se alteraron los precios a nivel nacional, lejos de eso, la canasta básica refiere un leve descenso. Se han mantenido los precios en todo el país y esto es muy halagador porque esto también protege los ingresos de los trabajadores”, aseveró el funcionario en Canal 10.

El secretario de comunicaciones de la Presidencia dijo que han sido pocas las empresas que han tenido algún tipo de retraso y no han cancelado el incremento salarial a los trabajadores.

Chicas destacó que el Ministerio de Trabajo, por medio de la Inspectoría, está trabajando activamente en resolver cualquier denuncia de los trabajadores ante incumplimiento de pago.

El funcionario también informó que el Ministerio de Trabajo ha proporcionado el número 130 para que los trabajadores de forma unánime denuncien el no pago del salario mínimo.

“Se puede llamar de manera gratuita, incluso anónima, no requiere identificarlo, llama tranquilamente al 130 para poder señalar en qué dirección y bajo qué rubro esa empresa no está pagando”, explicó Chicas, quien también aseguró que la Defensoría del Consumidor mantendrá un monitoreo constante para que no se incrementen los precios de manera injustificada.