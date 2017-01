Estamos poniendo un alto a los alquileres de sedes policiales: Mauricio Ramírez Landaverde 

@JoakinSalazar

Un mejor servicio para la ciudadanía. Como un sueño cumplido así calificó el Director de la Policía Nacional Civil (PNC) Howard Cotto la inauguración de la Sede policial San Salvador Centro, que desde hoy será un espacio físico para brindar una atención integral para la población.

La inauguración de esta sede policial forma parte del proceso de modernización de las sedes policiales a través del Plan Estratégico Institucional. “Desde el primer día de la creación de la PNC teníamos este sueño, con un espacio propio que permita dignificar las labores de los elementos policiales, ¿es mucho lo que pedimos… cuando hemos entregado la vida de 47 agentes el año pasado?… la respuesta es no; nos lo merecemos”, dijo el Director.

Los beneficiarios directos son 800 elementos policiales e indirectos los pobladores de San Salvador, porque todas las áreas operativas se realizarán de esta sede policial ubicada en la Colonia Montserrat.

Las instalaciones de la delegación policial en Monserrat cuentan con inmobiliario nuevo, esta Delegación está integrada por dos edificios, el primero de ellos, cuenta con cuatro niveles, donde funcionarán áreas administrativas y operativas, como unidades de control y análisis de evidencia, armería, disciplina, centro de operaciones, homicidios, antiextorsiones, delitos generales, ODAC- Unimujer.

Un segundo edificio será destinado para operaciones logísticas y áreas de descanso del personal policial, dormitorios dedicados para hombres y mujeres por separado, que será un espacio digno para los agentes policiales, explicó Cotto.

En total, el costo de inversión para el equipamiento y mobiliario fue de cinco millones de dólares, fondos provenientes del Gobierno Central, más $180 mil dólares para inmobiliario y equipamiento de los dos edificios.

Con estas nuevas instalaciones, la PNC se ahorrará un promedio de $192 mil dólares, en concepto de alquiler de dos instalaciones, en las que actualmente operaba la sede de San Salvador Centro y el área de investigaciones de la PNC. Y es que al menos el 70% de las delegaciones policiales son alquiladas, por lo que el Gobierno prioriza la importancia de que se busque fortalecer a la PNC.

“Los logros que la institución tiene para brindar los servicios desde esta nueva sede de San Salvador Centro son incalculables, por eso invito a toda la población de la capital a venir a esta sede al servicio de ellos”, agregó Cotto.

El Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, dijo que con esta inauguración de está dando un paro al alquiler de sedes policiales. “Estamos muy contentos por dar un espacio digno para las labores de los agentes policiales”, explicó.

De igual manera dijo que este lugar era un pequeño centro penitenciario, lo que afectaba la inseguridad de la zona. No obstante hoy es un lugar que generará confianza entre la población de la zona.

Para el año pasado, el Gobierno invirtió un aproximado de 27 millones de dólares y se han invertido en la corporación policial en lo que va de 2016, en la compra de chalecos, automotores, inmuebles, reparación y readaptación de instalaciones de sedes policiales y armamento; lo que seguirá siendo una prioridad para el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén.

Esta obra se tenía previsto inaugurarla el 31 de octubre, sin embargo, no se inauguró puesto que debió de amueblarse y equipar para sus labores.