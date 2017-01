Enjuiciar a los “destinatarios”

@arpassv

En el marco del 16 aniversario del terremoto del 13 de enero del año 2001, representantes de la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU) y Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos (MPGR) pidieron hoy a la Fiscalía General de la República que investigue a los “destinatarios” de los fondos donados por Taiwán.

En octubre de 2003, el gobierno de Taiwán donó 10 millones de dólares al gobierno salvadoreño. Dichos fondos debían invertirse de la siguiente manera: $4 millones en proyectos de mitigación en áreas de alto riesgo, $1 millón en infraestructura básica y combate a la pobreza, $2 millones en pequeños proyectos para el desarrollo económico-social y $3 millones en construcción de viviendas permanentes para afectados por los terremotos.

Sin embargo, dichos fondos fueron desviados por el entonces Presidente de la República, Francisco Flores, a cuentas bancarias de ARENA y utilizados para financiar la campaña electoral del 2004. Este hecho ha sido admitido por la dirigencia del partido oligárquico.

El dinero se depositó en una cuenta del Banco Cuscatlán en Costa Rica a nombre del Centro de Estudios Políticos “Antonio Rodríguez Porth” y desde ahí se envió a diferentes cuentas bancarias de ARENA en El Salvador. Por esto fue procesado el ex presidente Flores, pero quienes aperturaron las cuentas y recibieron finalmente los fondos (los “destinatarios”) nunca fueron investigados.

Entre los “destinatarios” están altos personeros de ARENA, ¿es por eso que no quiere proceder el Fiscal General? La lista incluye a dirigentes, ex dirigentes, funcionarios y ex funcionarios, algunos de los cuales hoy hasta se llenan la boca hablando de transparencia, rendición de cuentas y anticorrupción.

Dos avisos de investigación que la Fiscalía no quiere retomar mencionan a los señores Gerardo Balzaretti Kriete, Guillermo Ávila Quehl, Antonio Salaverría, Eduardo Zablah Touché, Elías Antonio Saca, Juan Wright Castro, Mario Acosta Oertel, Eduardo Berdugo, Roberto Murray Meza, Élmer Charlaix, Santos Adelmo Rivas, Elena Villatoro, René Figueroa, Miriam Mixco, Ana Vilma de Escobar, Rafael Morán, Rodrigo Ávila y César Funes.

ASGOJU y MPGR exigen que el Fiscal Douglas Meléndez cumpla su función de perseguir los delitos en este caso y muestre imparcialidad en la investigación de los casos de corrupción. Las organizaciones señalan que el Fiscal actúa en forma sesgada, investigando unos casos y haciéndose del “ojo pacho” con otros, entre éstos el de los “destinatarios” de las donaciones de Taiwán.

ASGOJU y MPGR le recuerdan al Fiscal Meléndez que si no investiga a los “destinatarios” estará cometiendo incumplimiento de deberes y omisión de investigación, ilícitos penales por los que ahora está procesado su antecesor Luis Martínez.