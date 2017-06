Encuestas y realidad

Francisco Américo Mejía

Recientemente opinaba Diario Co Latino, recordándonos en primer lugar que para Jürgen Habermas (1929), un filósofo Alemán quien desarrolló una teoría sobre la influencia y el surgimiento de la opinión pública después de su desarrollo en el siglo XVIII, sostenía que “ésta entra en declive, puesto que la publicidad crítica dejará poco a poco el lugar a una publicidad ‘de demostración y manipulación’, al servicio de intereses privados”; intentaré evaluar la encuesta de la UCA en base a tal planteamiento y únicamente en los siguientes aspectos.

En su evaluación sobre el principal logro del gobierno del Profesor Sánchez Cerén, la encuesta de la UCA reporta que el 59.1% de sus encuestados opina que no hay ningún logro, el 19.5% reconoce como un logro los paquetes escolares, el 6.3%, que mejoró la seguridad…, el 1.3% como un logro la ayuda a la agricultura…; tomaré solamente estos datos para estimar la influencia de los medios de comunicación del sistema y a su vez lo acertado de la toma de la muestra (no necesariamente del diseño muestral).

Según estimados, la población del país era en el 2016 de 6,160,535 habitantes (otros estimados suponen que pasamos ligeramente de los 7 millones ya en el 2017), por lo que el estimado de población, de los que consideran un logro los paquetes escolares, según la encuesta de la UCA, es únicamente del 43.4% (aproximadamente 286 mil familias) de los que realmente fueron beneficiados (aproximadamente 670 mil familias). Surge la pregunta ¿los medios de comunicación han convencido al 56.6% de los beneficiados de que tal medida (que les entreguen paquetes escolares a sus hijos) no es un logro del gobierno del FMLN y que beneficia al pueblo? Esto es realmente posible, aunque sería un logro bastante alto de efectividad de manipulación de los medios de comunicación que controla la oligarquía.

Para el aspecto de la ayuda a la agricultura, procedemos así, si consideramos únicamente los paquetes agrícolas, obtenemos lo siguiente: los beneficiados son aproximadamente 445 mil familias y el estimado poblacional que se deduce de la encuesta de la UCA (el 1.3%) es de 19 mil familias, esto es ¡el 4.3% de la población realmente beneficiada! Aquí no cabe la explicación plena de la manipulación de los medios; posiblemente podemos concluir que la administración de la encuesta no cubre a la población campesina (posiblemente la encuesta es muy urbana). Recordemos además que no solamente los que reciben el paquete agrícola son los beneficiados, sino que otros programas también benefician a la población rural y la agricultura. También contrasta con la información que nos dice el Frente Nacional Agrario, señalando que el sector agrícola ha sido el de mayor crecimiento económico (4.6%).

Posiblemente las encuestas padecen de los dos aspectos señalados, siendo el primero el más importante y el que más debe preocupar a las Universidades que realizan encuestas ¿Miden sus encuestas el nivel de efectividad que tienen los medios dominantes de manipular la opinión pública o lo que la colectividad necesita y disfruta? ¿Pueden las encuestas evaluar hipótesis para detectar los efectos de la manipulación? A caso ¿No se debe completar las encuestas con estudios especializados para dar una imagen más genuina y objetiva de lo que pasa en el país? ¿Es la función principal de las encuestas ser arma para el mercadeo político?

Recordemos que ya en un artículo anterior esbocé que la estrategia mediática de la ultraderecha incluye:

•Promocionar, por los medios de comunicación que controlan, que los funcionarios de los gobiernos de izquierda son incapaces, para lo cual ocultan los logros obtenidos y destacan los fallos y en muchos casos los inventan.

•Difundir masivamente que los funcionarios de izquierda por lo único que trabajan es por sus intereses personales y de su propio grupo, beneficiando a familiares y amigos.

•Convencer a las masas que en los gobiernos de izquierda la corrupción es galopante y es la mayor que ha vivido el país, para lo cual ocultan lo que sus gobiernos han hecho. El Dr. Salvador Arias en su investigación en nuestro país nos informa de los fondos que usurpó cada gobierno de ARENA: Alfredo Cristiani 5195 millones, Calderón Sol 5166 millones, Francisco Flores 15651 millones, Antonio Saca 11091 millones. Al presidente Mauricio Funes se le acusa de no haber justificado 700 mil dólares y ya se tiene en la mira al presidente Sánchez Cerén.

•Desprestigiar a los funcionarios de gobierno y del partido atribuyéndoles todos los defectos y fechorías imaginables, por medio del control monopólico de los medios de comunicación.

Por lo tanto, es urgente que el FMLN desarrolle más sistemáticamente sus órganos de análisis, para contraponer la interpretación científica y objetiva a los hechos manipulados y a veces ficticios con lo que nos inundan los medios de comunicación de la ultraderecha; por otro lado, la lucha ideológica exige mejores condiciones materiales para su efectividad, en especial, desarrollar los medios televisivos y escritos, que respondan a los intereses de los sectores populares, sin olvidar la organización popular de base.