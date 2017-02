Empresa privada señalada por vulnerar derechos laborales

@SilviaCoLatino

Carmen Urquilla, representante de ORMUSA e integrante de la Concertación por un Empleo Digno para las Mujeres (CEDM), presentó el informe de Empresas e Instituciones Vulneradoras de Derechos Laborales durante el año 2016, en el que señala a la empresa privada como el sector más denunciado.

“A través de los servicios de asesoría jurídica que las diferentes organizaciones brindamos a la población trabajadora, nos damos cuenta que el año 2016, en materia de violación a los derechos laborales no fue la excepción, y registramos ciento once denuncias provenientes de 717 personas”, afirmó. Entre los derechos más vulnerados se encuentran la libertad de organización sindical; el incumplimiento de traslado de cuotas de seguridad social (ISSS/AFP) despidos injustificados; no pago de horas extras, y no pago de indemnizaciones, entre otras, demandas.

Asimismo, mencionaron las discriminaciones por diversas causas, entre ellas por embarazo y maternidad; negativa de permisos y descuentos por asistencia a citas médicas, así como el incumplimiento al pago de retiro voluntario, y el aumento de casos de acoso laboral y sexual, de la cual la mayoría son de mujeres.

“Estamos hablando que un 24.32% de las denuncias provenientes son del sector maquila, mientras un 44.14% son otras empresas privadas; por trabajo del hogar tenemos 4.52% y en las instituciones de gobierno y municipales se registró 27.02% en materia de denuncias, que son cifras que consideramos alarmantes, porque refleja una debilidad institucional en materia de derechos humanos, laborales y sindicalismo”, acotó Urquilla.

Marta Zaldaña, Secretaria General de la Federación de Asociaciones y Sindicatos (FEASIES), afirmó que como organizaciones comprometidas en la búsqueda de mejores condiciones laborales y de vida de la población trabajadora, y en especial las mujeres, exhortaron a la Fiscalía General de la República a trabajar de manera más contundente para administrar justicia.

“A muchas mujeres les da temor denunciar. Recordemos que está denunciando a su empleador y eso implica un despido; sabemos de ciertas deficiencias institucionales como en la Fiscalía General de la República, y aprovecho hacer un llamado al Fiscal Douglas Meléndez para que esta violación constante de la apropiación indebida de las cuotas de seguridad social (ISSS/AFP) que es un delito, agilice esos expedientes, porque no vemos ningún caso donde el empleador es acusado por esta situación, porque en primer plano está la vida de la clase trabajadora”, subrayó.

En cuanto al Call Center del Ministerio de Trabajo (MINTRAB), que atiende las denuncias por la falta de aplicación del nuevo aumento al salario mínimo, Zaldaña opinó que está operando con efectividad en el registro de las denuncias de la población trabajadora.

“Son esfuerzos importantes y en la última administración sabemos que se han pasado más de mil expedientes a la Fiscalía General de la República, donde se ha recuperado aproximadamente más de millón y medio de dólares, que son multas, reflejadas por violaciones cometidas por diversas empresas en materia de derechos humanos-laborales”, argumentó.