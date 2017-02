Empresa de Ernesto Muyshondt condenada a pagar más de 46 mil dólares por evasión

@caricheop

El Tribunal de Apelaciones de Impuestos Internos y de Aduanas condenó a la empresa Café Express S.A. de C.V. propiedad del diputado del partido ARENA Ernesto Muyshondt, por evadir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles.

La resolución definitiva acordó sancionar con la cantidad de $46 mil 485.07 en concepto de evasión y multa “por omitir la presentación de las declaraciones del impuesto a la transferencia de bienes muebles a la prestación de servicios respecto de los períodos tributario e junio a diciembre del año 2011”.

La información publicada en la página web del Ministerio de Hacienda detalla, desde el año 2012, que a la empresa Café Express se le abrió un expediente por los períodos tributarios comprendidos entre junio y diciembre del año 2011, por lo que el ente tributario determinó que existió intención el omitir presentar la declaración del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles, establecido en el artículo 238 del Código Tributario.

Sin solvencia para pagar

Sin embargo, se le dio oportunidad de defensa a la empresa para que argumentara la evasión y solamente refirieron que “no han presentado ni han podido presentar a la fecha las declaraciones de impuesto a la transferencia de bienes y a la prestación de servicios correspondientes a los periodos tributarios del uno de junio al treinta y uno de diciembre del 2011, porque en la actualidad no tienen solvencia financiera para cancelar dicha deuda”.

Asimismo, Hacienda determinó que la empresa les retuvo el anticipo del 1% del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios a siete personas, “por lo que no reportó las retenciones de IVA a terceros domiciliados efectuadas por el declarante”.

Muyshondt es empresario, agricultor, diputado por San Salvador y Director de Relaciones Internacionales de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). También, en 2014 fue el vicepresidente de ideología del Consejo Ejecutivo de ARENA (COENA). En su defensa el funcionario de derecha admitió que administra varias empresas de la familia. “No he heredado ninguna, no soy dueño. Soy un empleado acá. En algunas me ha ido mal, en algunas regular, en otras me ha ido bien y en otras extraordinariamente bien, pero sí, hemos vivido muchas adversidades y obstáculos, aunque lo que he heredado es el compromiso de mi familia de no abandonar mi país”, dijo.

Muyshondt se caracterizó por denunciar al Gobierno de Mauricio Funes y su acercamiento con el empresario MECAFE y atacar a Alba Petróleos, acusándola de financiar al FMLN.