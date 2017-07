Emprendedores exhiben productos y buscan crecer como empresas

William Siliézar

@DiarioCoLatino

El no contar con un título que le acredite un nivel educativo para optar por un empleo fijo, llevó a Ana Julia Hernández a crear muñecas de tela de diferentes tipos y tamaños. Ahora, toda la creatividad que pone en ellas se convirtió en una pequeña empresa que realiza diseños de cuadros, espejos y muñecas de telas. “Mi emprendimiento empezó a base de las muñecas de telas y fui mejorando hasta que llegué a la artesanía de café y lo combiné con las muñecas. La idea surge por la necesidad económica, porque no me podía quedar de manos cruzadas”, comentó Ana Julia. Todo lo que ofrece su microempresa es hecho a mano. Hace un mes, empezó la creación de muñecas de tela artesanal, en las que refleja diferentes actividades cotidianas de la mujer salvadoreña, como hacer tortillas, vender en los mercados con sus hijos en brazos y cargar en la cabeza un manojo de leña, algo común en las zonas rurales, según ella. La microempresa de Ana Julia fue una de las 45 que participaron de la Feria de Microempresas que realizó el Centro Nacional de Registros (CNR), en la que durante dos días (hoy y mañana) pequeños empresarios ofrecerán sus productos al público.

Mauricio Sermeño, director del Registro de Comercio, del CNR, dijo que este es el tercer año que se realizan estas actividades que pretenden que los micro y pequeños empresarios presenten sus productos, reciban asesoría adecuada y conozcan las herramientas necesarias para ofrecer lo que hacen.

Sermeño señaló que, en tres años, se han asesorado a más de cien micro y pequeñas empresas para que empiecen su actividad comercial. El beneficio de las asesorías es que les permite hacer su actividad legal y obtener un crecimiento económico.

Las micro y pequeñas empresas que participaron en esta feria son de diferentes rubros, desde calzado y accesorios artesanales, dulces típicos, ropa, bebidas tradicionales, hasta perfumes y maquillajes.

Claudia Salazar es otra microempresaria que participó en la feria presentando la variedad de diseños que hace en camisetas, que además, tiñe de añil.

Explicó que el proceso de teñido, dependiendo de la cantidad, la preparación y la armada de las piezas, dura una semana. Su empresa apenas empieza, pues tiene seis meses, pero la expectativa a futuro es grande.

“Las expectativas que tenemos es crecer como empresa y llevarla mucho más lejos de lo que tenemos ahora. Ya tenemos una visión de calzado, accesorios femeninos para el cabello, pulseras, collares y cositas así”, expresó Claudia.

Alexander Morales, asesor de Propiedad Intelectual del CNR, destacó que todo empresario debe aspirar a crecer y por eso es importante proteger sus productos, especialmente, si son marcas que ellos mismos han creado.

“Si ellos buscan protegerse van pensando en una inversión a futuro, porque en determinado momento es la marca la que mueve el producto, y muchas veces, cuando la marca va bien en la competencia, algunos dicen que se ha copiado la idea, todo micro empresario debe identificar sus activos intangibles, porque de esa forma también contribuyen a la economía del país”, explicó.

Además, con la Ley de Garantía Mobiliaria el microempresario puede obtener préstamos por tener una marca registrada o un derecho de autor.