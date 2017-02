Eduardo Palomo seguirá al frente del COES

@Diegoolguzman

Con una holgada diferencia en las votaciones, Eduardo Palomo fue reelecto presidente del Comité Olímpico de El Salvador (COES) para el período de 2017-2020, en la Asamblea General Ordinaria realizada ayer en un hotel de San Salvador.

Palomo, quien presidirá por tercer periodo consecutivo al COES, logró 32 votos y superó así los 15 que obtuvo la planilla encabezada por Yamil Bukele, presidente de la Federación Salvadoreña de Baloncesto (FESABAL), la cual fue propuesta durante la asamblea.

La votación fue secreta por acuerdo de los asambleístas y contó con la participación de 41 de las 42 federaciones deportivas más los 6 miembros de la junta directiva del COES. Tras la juramentación, Eduardo Palomo se mostró contento por el triunfo y felicitó a las participantes por el desarrollo de las elecciones.“Creo que el deporte está dando un ejemplo de cómo se puede conducir una institución y cómo las diferencias se manejan con respeto así como quedó evidenciado en esta elección”, manifestó Palomo.

Por su parte, Yamil Bukele, titular de la planilla contendiente, aceptó con tranquilidad el resultado, pero dijo que será crítico de la gestión de Palomo en el COES.

“Hay gente que sigue confiando en Eduardo (Palomo), pero de mi parte seré crítico porque hay quince federaciones que no han recibido apoyo.

Además, yo siempre he criticado que esto no es una empresa particular, sino de más de 39 federaciones y no es posible que una o dos tengan protagonismo”, indicó Bukele.

El resto de directiva del COES, que encabeza Eduardo Palomo, lo conforman: Luis Álvarez, secretario general; Vilma Flamenco, tesorera; Manuel Arrieta, Francisco Suriano, Francisco Ramos y Fabrizzio Hernández como vicepresidentes, los últimos dos sustituyen a Ricardo Augspurg y Jorge Jiménez.