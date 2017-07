Duelo de urgencia

Santiago Leiva

@Santileij

Después de dibujar y pintar un lienzo saturado de grises en su debut ante México, la selección de El Salvador necesita trazar líneas y sacar la paleta de colores para darle vida a un cuadro que, además de esperanza, brille y gane ante Curazao.

La Azul no ofreció su mejor versión en su debut en la Copa Oro: fue derrotada y dejó poca luz de esperanza frente a México, que se ha presentado al certamen con un equipo alternativo, y ahora no solo necesitan mostrar otra cara, si no también ganar ante una selección caribeña que llega también urgida.

Es el duelo de perdedores el que abrirá la segunda fecha del grupo “C”; ya que el domingo El Salvador cayó 1-3 frente a México y Curazao perdió 0-2 ante a Jamaica. Los registros históricos entre ambas selecciones favorecen a la Azul; a pesar que la FIFA en su ranking coloca en una mejor posición a los caribeños, pues mientras El Salvador se sitúa en el puesto 103, Curazao aparece en el lugar 68.

Las estadísticas de la FIFA dan fe que la selecta y Curazao se han enfrentado en 18 ocasiones, de las cuales 11 acabaron en victorias para El Salvador. El registro lo complementan cinco empates y dos victorias caribeñas.

La última vez que se enfrentaron fue el 22 de marzo de este año en territorio caribeño y el duelo acabó en un honorífico 1-1.

Esta tarde, en el pasto del Sports Authority Field, de Denver, los pupilos de Eduardo Lara necesitan ganar para seguir soñando con avanzar a la segunda fase (cuartos de final), pues un triunfo los pondría temporalmente a la par de mexicanos y jamaicanos que juegan después.

A excepción del portero Benji Villalobos, que salió lesionado ante México, el estratega cafetero podría apostar con el mismo cuadro que jugó ante “Tri”. Aunque también cabe la posibilidad que haga algunos ajustes y en lugar del 4-4-2 apueste por el 4-4-1-1.

La Copa de Oro ha sido un torneo esquivo para El Salvador, hasta ahora no ha logrado superar los cuartos de final y por lo visto en la cancha en su presentación inicial, el trofeo podría quedar lejos.