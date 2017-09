¿Diputados, háganle el favor a la población, pónganse de acuerdo: Carlos Cáceres

@RosmeriAlfaro

De acuerdo con el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, urge que los partidos políticos construyan acuerdos y no desacuerdos que separen a la población, por lo que llamó a los diputados a que logren acuerdos respecto a la reforma al Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP).

“Yo creo que es fácil llegar a un arreglo. Con buena voluntad podemos llegar a uno. Señores diputados, háganle el favor a la población, pónganse de acuerdo en esto y aprueben rápidamente”, urgió Cáceres en una entrevista televisiva.

Las dos propuestas más discutidas en las últimas semanas ha sido la de la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones (ICP), que representa los intereses del sector privado (AFP, principalmente) y la del gobierno, las cuales suben la cotización del 13 al 15%, asimismo tienen un fondo colectivo.

La propuesta de la ICP establece que del 15%, 8 % va para el fondo privado, o sea, para sus cuentas individuales, cinco para un fondo colectivo y dos para las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP); mientras que en la del gobierno, uno y medio va para las AFP, cinco y medio al fondo privado y ocho al fondo colectivo.

Según Cáceres, la diferencia fundamental es que, por el 5 % la ICP pide a los trabajadores que coticen al fondo colectivo, no les retribuye nada, con la reforma del gobierno, ellos contribuyen 5.5% de su fondo privado por lo que tienen pensión pero el 8 % que cotizan al fondo colectivo se contabilizan en cuentas individuales.

“En la propuesta del gobierno desde el primer día que se jubilan a los 60 años más un día, empiezan a recibir una pensión sobre lo que tienen en el fondo privado, más lo del fondo colectivo. No podemos aceptar que no se les reconozca a los trabajadores por el 100% de sus aportes. ¿Por qué la ICP no empieza a pagarle ese 5 % del colectivo? ¿Por qué no empieza a pagarle desde el primer día que se jubila a través de una pensión vitalicia? Ellos dividen la masa de dinero que han acumulado entre 20 años pero la esperanza de vida es más de 20, ahí hay una falacia”, dijo.

“Nosotros no podemos transferir ningún fondo, ni para pago de otras obligaciones, ni para pago de gasto corriente tal como falazmente decía la ICP, ASAFONDOS, la ANEP, FUNDE, FUSADES y todos los apéndices que ellos tienen, entonces esa es la diferencia, para nosotros. El Estado no tiene ningún interés en llevarse un cinco de eso. ¿Quieren que nos acerquemos a negociar las pensiones? Sí, no le quitemos nada a los trabajadores, reconozcámosles su pensión por el 100% de sus aportes, no le quitemos nada”, agregó.

El funcionario manifestó que la propuesta del gobierno también busca la forma de cómo no endeudarse, todo lo contrario a la propuesta de la ICP que lo que está haciendo es, “torciendo la ley”.

“Creo que ahora es cuestión de buscar un acercamiento de la forma como lo quieran. Opino que es fácil llegar a un acuerdo con esto, solo hay dos cosas básicas, no le quiten su dinero a los trabajadores, ni endeuden al país, busquemos una solución a eso, endeudar al país significa que posteriormente va a venir el Fondo Monetario y va a pedir un ajuste mayor, ajuste que va a pagar la población”, concluyó.