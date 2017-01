Diputados dejan sin Seguro Médico a 3,000 empleados de Asamblea Legislativa

@elder_gomez_2

Diputados dejaron sin Seguro Médico a unos 3,000 empleados de la Asamblea Legislativa, desde el 31 de diciembre pasado, por presuntos “abusos” de ese beneficio por parte de los trabajadores.Sin embargo, la medida no ha caído en gracia a los trabajadores sindicalizados, que han anunciado una serie de medidas para recobrar ese beneficio, al tiempo que sacaron los trapos al sol a los legisladores, porque “conocemos de casos específicos” de mal uso del Seguro Médico por parte de los diputados, dijo el Secretario General del Sindicato de la Asamblea Legislativa, Luis Ortega.Mientras tanto, varios empleados o sus parientes que hacían uso del Seguro Médico, fueron conminados a abandonar el hospital privado donde permanecían ingresados desde el mediodía del 31 de diciembre, dijo a Diario Co Latino la hija de un empleado del Primer Órgano del Estado, que declinó identificarse.El presidente del congreso y de la Junta Directiva del parlamento, Guillermo Gallegos, dijo en su cuenta de twitter que “hoy por hoy, ningún empleado de la Asamblea tiene Seguro Médico”, a lo que agregó que los trabajadores “están yendo al Seguro Social”.“Estamos porque el Seguro Médico se mantenga para las enfermedades crónicas, que muchos trabajadores en la actualidad están padeciendo”, advirtió, por su parte, el martes, el Secretario de Conflicto del Sindicato de la Asamblea Legislativa, Ismael Soriano.Aseguró que los afectados por el recorte del Seguro Médico “son trabajadores que por el poco salario que tienen, no tienen capacidad de cubrir (la compra de) sus medicamentos y, otros, que por lo poco que tienen de ingresos económicos como salario, no pueden llevar a su familia a un hospital o a un médico privados”.Según el diputado por el FMLN, Rolando Mata, la suspensión del Seguro Médico a todo el personal legislativo, se debió a que no se logró acuerdo con la Aseguradora para renovar un nuevo compromiso médico para los trabajadores.“(Los trabajadores) van a tener que esperar una nueva licitación”, explicó el legislador del oficialismo.Gallegos, por su parte, no descartó someter la adquisición de un nuevo Seguro Médico laboral a la Bolsa de Valores, “para eficientizar y tener ahorros” en la Póliza, que en la actualidad alcanza los $ 6.5 millones.Ortega, sin embargo, dijo que los diputados “no pueden decir que solo los trabajadores somos los que hacemos grande el Seguro y hacemos un mal uso del Seguro…Conocemos de casos específicos…”.Al respecto, afirmó que “los diputados y sus beneficiarios” del Seguro Médico han cometido “abusos también…”. No obstante, llamó a los trabajadores legislativos “a que hagamos buen uso de nuestros beneficios”.