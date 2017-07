Diputado Valiente no descarta votar de forma independiente

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Tras la renuncia de Johnny Wright y Juan Valiente, el lunes pasado, a continuar en el proceso de elecciones internas para buscar un segundo período como diputados en las elecciones de 2018, la etiqueta de partido democrático, honesto y transparente que utilizaban los máximos dirigentes del partido ARENA en sus apariciones públicas ha sido puesta en duda. También se ha dejado abierta la posibilidad de que aparezcan votaciones independientes en el Congreso, lo que seguramente debe tener preocupada a la dirigencia de ARENA y a la fracción legislativa.

Ambos diputados denunciaron la mentira de la renovación y apertura que profesaba ese partido político donde por el contrario siguen reinando las viejas prácticas de favorecer intereses, elegir candidatos no por su capacidad, sino porque son manipulables, fieles a la cúpula del partido.

El dirigentes del partido tricolor, Mauricio Interiano, en su defensa, ha dicho que las declaraciones vertidas por ambos diputados son fruto de intereses personales. Mientras que Alberto Romero, jefe de fracción de ARENA, rehúye hablar sobre el tema.

En cuanto a que lo que mueven estas acciones son por intereses personales, Juan Valiente lo desmiente categóricamente, ya que según él, si hubieran buscado beneficios para sí, competirían por una curul , además, negociarían ese tipo de prebendas con las autoridades del partido.

“No son intereses personales, si quisiéramos más privilegios, dinero para empleados, automóviles o vales de gasolina lo hubiéramos negociado, y en lugar de renunciar nos aseguraríamos un curul en la Asamblea, pero no es así, al contrario, es contra lo que estamos luchando, que se reduzca la planilla de personal, que el dinero sirva para asesores en verdad y no para miembros del partido, que renuncien al seguro médico, en todo eso le ahorraríamos al país más de $20 millones”, dijo Valiente a Diario Co Latino.

Según el diputado, en ARENA hay más que como él quieren cambiar el rumbo que actualmente lleva el partido, muestra de ello son las manifestaciones de apoyo tanto públicas como en privado que han recibido durante los últimos días.

“Hemos recibido varias llamadas y mensajes privados de apoyo por parte de otros colegas diputados, el único que ha sido abierto al público es el de Ana Vilma de Escobar que decía incluso que los que tenían que retirarse eran otros, yo creo que la ciudadanía está demandando un cambio real en el partido, mayor decencia e integridad en los servidores públicos”, agregó el parlamentario.

Tanto Wright como Valiente no asistieron a la reunión de fracción que se acostumbra antes de la plenaria para decidir cómo votará ARENA en las distintas iniciativas que se ventilan en el Salón Azul. La razón es que miembros del partido les pidieron reunirse con ellos, a raíz de toda la situación que se ha generado desde el lunes pasado con el anuncio de su retiro de la precandidatura para las elecciones de 2018.

Pero no se trata de simples miembros de ARENA, ya que aunque Valiente no quiso revelar sus nombres, aseguró que la idea es que “influyan” en la dirigencia para que el partido muestre más apertura.

Valiente, además cuestionó la forma en que Mauricio Interiano, presidente del COENA, justificó el martes pasado el proceso de selección de los precandidatos por parte de la dirigencia.

“El evento de ayer resuena como un signo de poca apertura porque convocar a todos los precandidatos y decir que esa es la renovación, solo porque hay rostros nuevos, pero no cambia la sustancia habla mal de la dirigencia”, indicó.

En cuanto al caso de la inhabilitación de quien él proponía fuera su compañera de fórmula y las declaraciones vertidas por Rolando Alvarenga, vicepresidente de Ideología del partido de oposición en un programa televisivo donde además de asegurar que la documentación de Betancourt no había sido ingresada a tiempo, también dejó entrever que esta era producto de una filtración que alguien llevó a cabo para afiliarla, pero Juan Valiente dijo que eso era mentira.

“No sé de qué habla, la propuesta de Aída (Betancourt) fue ingresada en enero y el proceso concluyó el 3 de marzo, seguramente Alvarenga estaba confundido con el procesamiento electrónico de cerca de 95,000 fichas. Nos preocuparía que él, por ser empleado de la fracción en la Asamblea esté actuando de esta manera, porque no quiere que se ejecute la política de reducción de plazas que hemos pedido”, mencionó el legislador.

En cuanto a si la forma de votar por parte de ambos, de ahora en adelante se vería afectada por la decisión tomada el lunes, Valiente fue claro en que aún son parte del partido y que votarán como bloque cuando crean que la visión del partido beneficiará al país, de lo contraría lo harán individualmente.

Al cierre de la nota se intentó tener las versiones de Johnny Wright, quien dijo sentirse cansado y por lo tanto no hablaría del tema, y Alberto Romero que vía su asistente afirmó que no hablaría del tema.