Denuncian despidos masivos en call center sin pago de retenciones salariales

Cerca de 80 empleados de la empresa Fusion BPO Services, que ofrece servicios de call center, fueron despedidos recientemente por supuestamente la misma causa: “acciones de fraude”.

“Yo tenía cerca de 8 meses y medio de laborar como teleoperadora en inglés, en la empresa (trabajaba 9 horas diarias), dicen que mi despido fue por fraude, pero en el documento que me dieron afirma que fue por pérdida de confianza y por revelar secretos de la empresa cuando nunca tuve acceso a ese tipo de información y, por lo tanto, nunca la revelé, eso es una clara contradicción”, relató una de las afectadas a Diario Co Latino, quien no revela su nombre por motivos de seguridad. “Y por esta razón ellos no nos quieren dar nuestra indemnización, que es algo bastante injusto porque a parte el cheque que yo recibí por las últimas dos semanas que yo trabajé ahí, nosotros también recibíamos comisiones dependiendo de las ventas, que no nos han reconocido por eso, después de los 6 meses podíamos pedir nuestras vacaciones, que en mi caso era una semana, tampoco las pedí, y no me las quieren pagar”, explicó.

Esta estudiante aseguró que trató de acercarse y tener pláticas con la empresa para llegar a un acuerdo. “Sin embargo, fue sacada de las instalaciones y la encargada de Recursos Humanos le mandó a decir a su abogado que debían hacerlo por los medios correspondientes”.

“Creo que actualmente se trabaja una demanda colectiva en el Ministerio de Trabajo, ellos han llegado varias veces y los han rechazado, ya tienen dos citas y hasta ahora no se sabe si se van a presentar o no, pero sería un medio para llegar a un acuerdo o poner un demanda”, sostuvo.

Otra área y misma causa

Otra de las empleadas despedidas comentó “estuve trabajando por 9 meses para Fusion BPO Services, desde diciembre de 2016 hasta agosto de 2017. Yo siempre estuve de una manera responsable, estaba en el área de support, luego me dijeron que me pasara al departamento de ventas para que pudiera ganar comisión”.

“Con la esperanza de ganar más dinero decidí cambiarme a ese departamento y al mes de estar ahí me despidieron, sin razón justificada, les pedí pruebas de porqué el patrono había perdido la confianza en mí, ya que se supone era la razón del despido… nunca me las presentaron. Fueron muy explícitos en decir que no iban a pagar nada más que las horas trabajadas, sin aguinaldo proporcional, sin vacaciones y sin mi tiempo”, aseguró la segunda entrevistada por este periódico.

Además, un tercer afectado, que laboró de 2015 hasta 2017 en la misma empresa, señaló que fue cesado por la misma razón: motivos de “fraude”. Por lo que recibió un cheque por $166 por horas laboradas cuando lo normal eran de $210 por un período de dos semanas. “A mí solo me llamaron por teléfono y me dijeron que mi despido era por fraude, nunca que dieron pruebas y me explicaron que por eso no tenía derecho a pago de tiempo, vacaciones, aguinaldo y comisiones, es más, querían que sin estar de acuerdo firmara mi hoja de despido”, aseveró.

El abogado de una de las afectadas consideró que “es extraño que se despida a 80 empleados por la misma causal, pérdida de la confianza artículos 31, numeral 3 y 50, numeral 4 del Código de Trabajo, y eso es muy raro que todos cometan la misma infracción. La empresa, lo que hubiera hecho era presentar la demanda correspondiente ante un Tribunal de lo Laboral para dar por terminado el contrato, pero más bien lo que está haciendo es despedirla para no pagarle su tiempo y prestaciones.

“Por lo que demandamos el pago del tiempo proporcional, el pago de vacaciones proporcional. Mi defendida también tiene derecho al pago de aguinaldo proporcional y a pago de comisiones pendientes”, advirtió el experto en leyes laborales. Según datos de los afectados anteriormente esta empresa ya había sido denunciada por las mismas prácticas por lo que tuvo que cambiar su nombre para que seguir funcionando en el país.