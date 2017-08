“Demos un paso de fe en la peregrinación del Beato Oscar Romero”: padre Simeón Reyes

Gloria Silvia Orellana

@SilviaCoLatino

El padre Simeón Reyes, encargado de Comunicaciones en el Arzobispado de San Salvador, se siente optimista en vísperas de la primera Peregrinación “Caminando hacia la Cuna del Profeta”, a realizarse los próximos 11, 12 y 13 de agosto, que se enmarca en el cierre del Año Jubilar del Beato Monseñor Oscar Romero que llega al centenario de su natalicio.

Acrecentar la devoción al Profeta y unir a la población para construir la paz, son los objetivos que el papa Francisco recomendó en su carta de Beatificación, el 23 de mayo de 2015, por su muerte martirial a causa de “odium fidei” (Odio a la Fe), comentó el padre Simeón Reyes, en exclusiva a Diario Co Latino.

¿Cuántos medios de comunicación de la Iglesia católica cubrirán la Peregrinación de Monseñor Romero?

-La Arquidiócesis, para ser específicos, tiene una radio en FM, que es Radio Paz con cobertura nacional, luego hay otras tres radios en frecuencia AM, que son Radio San José, Radio Santa Biblia y Radio YSAX. Todas estas radios trabajamos de forma conjunta, y aunque no soy director de las otras radios, nos ponemos de acuerdo para poder llevar adelante las distintas transmisiones que tienen que hacer desde la Iglesia.

¿Cuál será el caso en la cobertura de la peregrinación?

-En la peregrinación, por supuesto, que vamos acompañar con Radio Paz, Radio San José y YSAX; la idea es tener a la audiencia informada sobre dónde se encuentra la peregrinación en su camino.

Hemos llamado a este programa “Minuto a Minuto con la Peregrinación”, tenemos hasta una viñeta de promoción, para anunciar y dar información cada media hora de la jornada.

Como ustedes saben, comenzaremos con la Santa Misa el próximo viernes 11 de agosto, a las cinco de la mañana, que presidirá el Arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, en la Cripta de Catedral Metropolitana, que cubriremos y será transmitida por la televisión y radios católicas; el propósito es suscitar la expectativa de los peregrinos que estén ahí presentes, luego comienza, y será el primer impulso, porque queremos decirles que esto no es un paseo, no es una caminata, no es una competencia, es un acto de fe, por eso partimos con la Santa Misa, luego, seguiremos a lo largo la peregrinación.

Cada jornada lleva un elemento de oración y reflexión que se irán suscitando al inicio del camino o al final de cada etapa; como han dicho los organizadores habrá un momento para las confesiones, es por eso que irán algunos sacerdotes acompañando la peregrinación, entonces, todo esto pretendemos informar cada día y que la gente lo siga a través de las radios, con la televisión se transmitirá en directo la celebración de la Santa Misa desde la Cripta de Catedral Metropolitana y el día domingo 13 de agosto, que es la conclusión de la peregrinación

¿Cuál será la dinámica en la Misa Solemne en Ciudad Barrios?

-Cubriremos la Santa Misa del Peregrino como se ha llamado y la vamos a grabar para poder retransmitirla, ahí también nos vamos a unir con la Radio Monseñor Romero en San Miguel, radio de Ciudad Barrios nos vamos a enlazar también y transmitir en directo la Santa Misa, aunque y transmitiremos desde nuestra radio; porque el propósito es suscitar el interés, la atención que todo el mundo sepa todo este desarrollo de este acto de fe, porque habrá algunos que no podrán asistir entonces, que puedan estar informados.

¿Cuál será el papel de la televisión católica?

-Transmitirán la Santa Misa de inicio, además van acompañar la primera etapa, hasta San Rafael Cedros, Cuscatlán, donde realizarán tomas de la peregrinación, y porque hay compromisos para el día sábado no podrán acompañar la segunda etapa; será hasta la conclusión en Ciudad Barrios, San Miguel, que transmitirán la Misa del Peregrino, ya que a las diez de la mañana estará en la Misa de la Conferencia Episcopal por el Centenario de Monseñor Romero.

¿Acreditaron medios de comunicación?

-No, no hemos acreditado medios de comunicación, solamente se han inscrito a los peregrinos, y solo los que han querido hacerlo, porque tampoco es obligación; únicamente se han invitado a aquellos que quieran hacerlo para contar con un kit, es por esto, que no hemos acreditado a la prensa, porque todos y todas están invitados para que participen.

¿Cuántas representaciones extranjeras se han acreditado?

-Sabemos que unas parroquias de Chicago (Estados Unidos) han dicho que vendrán en varios grupos, por un contacto que tienen con una parroquia de Soyapango donde hay mucha cercanía y que cuando ellos se enteraron de la peregrinación dijeron que vendrían para asistir.

De forma espontánea, digo, por medio de las redes sociales nos enteramos que peregrinos de México y Guatemala hicieron contacto y vendrán, porque hay un perfil para la Peregrinación de Monseñor Romero en Facebook, y es ahí donde se han enterado y se les ha facilitado la información para entrar en contacto con nosotros.

¿Cómo se involucran los jóvenes en la peregrinación?

-Fue de un modo especial, cuando se convocó para llevar adelante la peregrinación fue la Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis la primera.

¿Considera que es un buen signo?

-Claro, porque el propósito es ese, trascender a una nueva generación, y ellos tienen un poquito más disponibilidad de tiempo también, para caminar y fuerza por ser jóvenes, pero no es exclusivo de la juventud, queremos que vayan todos y todas. Es por eso que la invitación se puede ir en familias y aunque no acompañen todo el trayecto, queremos que participen y hemos insistido con las parroquias sobre esto, queremos que se perciba una representación de toda la iglesia que hace esta peregrinación. Donde sacerdotes y obispos están invitados a participar también. El Arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, ya se inscribió como peregrino para una parte de la primera etapa y claro los Obispos no irán porque están en otro compromiso que les involucra; el propósito es que cada Obispo haga su presencia de sus diócesis en la peregrinación, la primera etapa es la Arquidiócesis de San Salvador, la segunda etapa San Vicente y Zacatecoluca y la tercera etapa Santiago de María y San Miguel.

¿Qué significado debe tener en la gente la Peregrinación de Monseñor Romero?

-Ante todo, el punto de partida es el Centenario de su nacimiento, pero detrás de esto queremos suscitar una devoción a Monseñor Romero, devocional que se expresa a través de peregrinaciones y en cierta manera es lo que el Papa Francisco quiere y lo escribió en la Carta de su Beatificación. En esa carta pide que se fomente la devoción de Monseñor Romero y de cara a una futura Canonización estos gestos de visitar y peregrinar habla ya, de la santidad de una persona.

¿Con cuántas actividades más se cuenta para Monseñor Romero?

-Nos preparamos para tres grandes celebraciones: una Santa Misa en Occidente, que se celebrará a las diez de la mañana en el estadio Oscar Quiteño, organizado por la Diócesis de Santa Ana y Sonsonate, que son las involucradas y tienen previsto una capacidad para 18 mil personas en el estadio.

La segunda Misa sería en Ciudad Barrios, el día sábado 12, igual a las 10 de la mañana, y aunque el Obispo no dio una cantidad de personas que asistirán, los encargadas son la Diócesis de San Miguel y Santiago de María, quienes han movilizado muchos fieles para el domingo 13 de agosto, luego de la peregrinación.

Y el martes 15 de agosto, en San Salvador, tendremos una Misa Solemne en el atrio de Catedral Metropolitana, a las nueve de la mañana, con el enviado especial delegado por el Papa Francisco, el Cardenal Ricardo Ezzati de Santiago de Chile, que va a presidir la celebración y entonces le daremos un recibimiento especial. Además del Cardenal estará presente el Cardenal de Manila, Filipinas, Luis Antonio Tagle, porque hay un evento de Cáritas Internacional y él es el presidente. Además asistirá el Cardenal de Nicaragua, Leopoldo José Brenes; el Cardenal de Panamá, José Luis Lacunza, y aún estamos pendientes del Cardenal Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, de Honduras.

¿Cuál es el mensaje para la población?

-Debemos dar un paso de fe en esta peregrinación, porque no es un paseo, es un paso a la confianza de que cuando caminamos unidos podemos mostrar que las divisiones pueden pasar a segundo plano. Y que como pueblo, como iglesia podemos mover también a la nueva generación para que sea constructora de una sociedad mejor, creo que bajo la inspiración de los mártires debemos motivar a todos a no tener miedo del camino y que cada día podamos construir la paz en la sociedad que vivimos.