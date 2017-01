Demanda de inconstitucionalidad por mi elección es una venganza: Ulises Rivas

@JoakinSalazar

Presentan recusación contra Sala de lo Constitucional. Que no actúen con sesgo, es la principal petición de Jesús Ulises Rivas, magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), quien asegura que el proceso contra su elección responde a una venganza política, por denunciar irregularidades de la Corte Suprema de Justicia.

El magistrado presentó una recusación contra cuatro magistrados de lo constitucional y pidió que se llame a los suplentes o jueces imparciales, puesto que considera que la Sala de lo Constitucional admitió la demanda en su contra, dado que en 2012, junto a organismos como la Unidad Nacional de Abogados por la Justicia y la Democracia (UNAJUD) y el SITTOJ denunció una serie de irregularidades en los procesos de elección de los magistrados de la CSJ.

“Este servidor en representación de la UNAJUD y del SITTOJ presentamos a la Asamblea Legislativa una serie de denuncias contra los magistrados dado que no estaban en la lista original del Centro Nacional de la Judicatura (CNJ), 24 horas antes los incorporaron, y ese no es el procedimiento”, explicó el abogado que está en la mira de cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional.Además, aseguró que “había una demanda de una ciudadana en su contra, y la sala anterior había prohibido a la Asamblea que eligiera Magistrados de la CSJ cuando levantaron la medida se beneficiaron, con sus resoluciones y esas acciones son las que denunciamos”.

La denuncia interpuesta ante la Asamblea Legislativa, no era una cuestión personal, aseguró, sino que las organizaciones buscaban que se respetara el derecho democrático. “La Sala lo que está haciendo es violentando los derechos de libre pensamiento y de discernir, nosotros tenemos derechos; se me acusa de que acompañé la oferta electoral que ofrecía un candidato a la presidencia, mismo que acompañé en el 2014 y hoy es presidente”, dijo. Ante esto aseguró que “el derecho al voto no se agota solo con el hecho de presentarse a las urnas y votar por un partido político o un candidato, todos los salvadoreños tenemos derecho a discernir y pensar”. Rivas dijo que los motivos de la recusación de los Magistrados de la Sala de lo Constitucional, son por tener una relación previa con el objeto de la demanda, “porque ellos conocieron la elección de magistrados del 2014, el entonces Magistrado Presidente, Florentín Meléndez, quien investigó a las ternas del TSE, el perfectamente mencionó que de 55 que nos presentamos, cinco no reunían los requisitos legales y otros desistieron”, afirmó. En su argumento, el Magistrado del TSE aseguró que Florentín Meléndez dijo que de los 50 candidatos que reúnen todos los requisitos legales, no tienen ningún vinculo partidario, principalmente se refirieron a cinco entre ellos el nombre de Rivas; mismo que está guardado en los audios. “Los magistrados de Corte en Pleno tuvieron tiempo y conocieron de los atestados y hoja de vida de su servidor y no puede ser que ahora dos años después digan que si tenía vínculos partidarios”, sostuvo.

Rivas aseguró que no tiene vínculos partidarios, “no estoy afiliado a ningún partido político”, aseguró, además fue enfático en admitir que apoyó a la fórmula del FMLN en el 2014, porque cada ciudadano es libre de ejercer su voto como mejor le parezca.