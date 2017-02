Dejando la política a un lado podemos hacer algo mejor por El Salvador: Jean Manes 

@JoakinSalazar

“Felicito al Gobierno, al Ministro de Seguridad y al Director de la Policía porque están trabajando por mejorar este país”, dijo Jean Manes, embajadora de Estados Unidos, al referirse al trabajo logrado por las autoridades salvadoreñas en el combate a la criminalidad y violencia.

Manes, como invitada especial de las autoridades de Seguridad, participó de la inauguración de la Sede de la Delegación San Salvador Centro, del que dijo que era un ejemplo para muchos la forma como se logró tener un espacio propio para la policía.

“Especialmente quiero felicitar a los miembros de la policía que están trabajando día a día en una labor muy difícil para todos los salvadoreños y para mejorar la seguridad”, agregó la funcionaria diplomática.

De igual manera dijo “todos los esfuerzos que están haciendo juntos, es muestra de ello, es de este ejemplo que sí podemos; si estamos trabajando juntos, si estamos dejando la política al lado si podemos hacer algo mejor para todos los ciudadanos de este país”, dijo.

La embajadora fue enfática en referirse al tema económico, donde actualmente hay una discrepancia entre fuerzas políticas, al no apoyar más inversión de parte de algunos sectores. “Podemos aprender de este ejemplo para mejorar la economía, para crecer la economía de este país, para lograr que sigan los arreglos, podemos hacerlo”, manifestó.

El llamado de la diplomática no determinó a que temas se refería en el ámbito político, no obstante, el tema fundamental en el que las fuerzas políticas no hayan rumbo es en la mesa de diálogo fiscal, el cual sigue entrampado luego de que el partido de oposición, ARENA, declinara su participación, al considerar que el Gobierno había faltado a acuerdos.

Sin embargo, el Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, ha reiterado en sus discursos la necesidad de retomar dichos diálogos, por lo que instó recientemente al partido tricolor que vuelva a las mesas, con la finalidad de encontrar acuerdos que beneficien a la sociedad salvadoreña.