Decisiones de la Sala van en contra del bienestar del pueblo dice COMPHAS

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Miembros de la Concertación Popular por un País sin Hambre y Seguro (COMPHAS) al frente de las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia mostraron su desaprobación hacia las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Para la organización social, las declaratorias de inconstitucionalidad que los magistrados han emitido contra el presupuesto y las reformas al Fideicomiso de Obligaciones Previsionales generan incertidumbre y ponen en peligro la vida de los pensionados. ‘’Este día seguimos denunciando la sistemática campaña de la Sala de lo Constitucional de ahogar económicamente al Gobierno cumpliendo la agenda del partido ARENA y manteniendo un abuso de poder mediante acciones subordinadas a la oligarquía del país’’, dijo Francisco García, coordinador nacional de COMPHAS.

Según COMPHAS, las resoluciones de los magistrados con respecto a las pensiones lo que buscan es favorecer a las AFP’s, en detrimento de los trabajadores y trabajadoras. Además, manifestaron que la Sala de lo Constitucional está ejerciendo una especie de dictadura judicial tiránica equivalente a las instituidas por los gobiernos militares del pasado.

‘’Este proceder dictatorial de la Sala es tiránico ya que somete al pueblo a carecer de los servicios esenciales para la vida, mientras ellos son unos degenerados en cuanto a sus gastos entre los cuales están: gastos en combustible, seguros hospitalarios, bonos, gastos de representación mensuales para jueces y magistrados, además de la compra de vehículos de lujo’’, indicó García.

Según la organización social, las últimas sentencias de inconstitucionalidad al presupuesto 2017 y el mandar a recortar varias partidas esenciales para el pueblo mientras ellos despilfarran su asignación financiera son actos que buscan desestabilizar al Gobierno.

‘’Con estas decisiones no queda duda que los magistrados se han convertido en militantes de ARENA y respondiendo a esos intereses esta atentando contra el pueblo al no permitir que este Gobierno cumpla con los programas sociales en salud y educación para favorecer a ese partido, no es posible que ellos reciban el seis por ciento del presupuesto cuando hay hospitales que carecen de medicinas y escuelas públicas que se tienen que reconstruir y equipar’’, manifestó el representante de COMPHAS.

La Concertación Popular por un País sin Hambre y Seguro advirtió que seguirá denunciando la corrupción del Sistema Judicial hasta garantizar que lleguen magistrados y magistradas comprometidos con el pueblo y la Constitución de la República.