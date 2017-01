“Debemos seguir luchando… sobre todo por la Justicia social”: Francisco Jovel

Joaquín Salazar

Entre fotos y recuerdos. Con una sonrisa y orgulloso, Esteban Abarca Valladares, conocido por su seudónimo “Polín”, volvió al pasado a través de los recuerdos al ver su fotografía que data de los años 80’s, cuando militó en el Partido Revolucionario de os Trabajadores Centroamericanos (PRTC), una de las cinco organizaciones político-militaress que fundaron el Frente Farabundo Martí Para la Liberación Nacional (FMLN).

Atrás quedaron los años en los que muchos, ahora veteranos de guerra, sostuvieron sus armas y lucharon por cambios sociales, mismos que dieron inicio en el 2009, con la llegada del primer gobierno del FMLN.

La injusticia social que vivió el pueblo salvadoreño entre los años 70`s y 80`s fueron su principal motivación para salir de la Fuerza Armada de El Salvador e incluirse en las fuerzas revolucionarias, principalmente en el PRTC. Polín reconoce que su único interés era cambiar la historia salvadoreña.

“Luego de 25 años desde la firma de los Acuerdos de Paz, le inculcamos a nuestros hijos sobre los ideales y las luchas que nosotros sostuvimos, para que ahora ellos la continúen”, comentó Polín.

Como él, miles de historias se escribieron tras la creación del PRTC, el 25 de enero de 1976, entre las que se cuentan las de grandes líderes de izquierda como Fabio Castillo, Nidia Díaz, Roberto Galeano y Francisco Jovel, también conocido como el Comandante Roberto Roca, ex miembro de la Comandancia general del FMLN.

Con motivo de los 41 años dirigentes y miembros históricos del PRTC, sostuvieron un convivio, en el que recordaron a héroes y heroínas que ofrendaron sus vidas por el cambio social, mismo por el que hoy están luchando que permanezca mediante elmpartido político FMLN en el Gobierno desde 2009.

Francisco Jovel, en tanto que fue el máximo dirigente del PRTC, fue el encargado de hacer la reseña histórica del partido, y sobre el papel fundamental de este en el FMLN. “La guerra en El salvador duró 22 años, desde el 70 hasta el 92, tuvimos años difíciles, donde todos los días amanecían compañeros de diversas organizaciones asesinados”, recordó, el Comandante Roca.

Miembros del partido PRTC observan la exposición fotográfica. Fotografía panorámica de los ex miembros del Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos PRTC, Fundado el 25 de Enero de 1976. Francisco Valencia, director de Diario Co Latino hace un análisis de coyuntura, durante la celebración del 41 aniversario de fundación del Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos PRTC.

De igual manera dijo que “el PRTC dio su cuota de sangre en esos años también, y qye el PRTC tuvo su antecedente en la Organización Revolucionaria de los Trabajadores (ORT) ”.

Jovel hizo un recorrido de la historia del PRTC, que conlleva a los esfuerzos de creación de losmcapítulos de El Salvador, Costa Rica y Honduras. “Esta iniciativa la comenzó Fabio Castillo Figueroa, que no dejó de luchar hasta el día de su muerte, el inició este esfuerzo a nivel centroamericano, siendo el primer Secretario General del PRTC regional”.

Parte del legado del PRTC es la obra y ejemplo de Ernesto Che Guevara, aseguró Jovel, dado que algunos dirigentes del Partido fueron adiestrados por el Che, entre ellos José María Reyes, dirigente del PRTC en Honduras, quien montó un campamento en Bolivia para atender a los combatientes heridos del ejército guerrillero del comandante Che Guevara. Tras la captura y asesinato del Che, Mata tuvo que huir de Bolivia, llegando a Chile tras abrirse paso entre las momtañas. De Chile regresa a Honduras para continuar en un nuevo proceso revolucionario, esta vez con el PRTC.

De igual manera, en Guatemala inició un movimiento encabezado por Nidia Díaz, al momento en que vivió en el país hermano. “El PRTC tuvo un gran impulso por primera vez, al tener un carácter centroamericano”, recordó Roca.

El Movimiento de Liberación Popular (MLP), fue creado como en 1979, este agrupaba a sindicatos, organizaciones campesinas y universitarias afines al PRTC.

“Para 1980, año en que asesinan a Monseñor Romero y a Zamora, hermano de Rubén Zamora y dirigentes sindicales, además desaparecieron a otros miembros del MLP y PRTC, entramos a la guerra. Desarrollamos trabajo en Guazapa, San Vicente y Usulután, más adelante se creó el trabajo expansivo del norte de San Miguel, trabajábamos en frentes muy difíciles, porque en realidad eran frentes el asedio de las Fuerzas Armadas eran intensas”, recordó Jovel.

El Comandante Roca recordó el coraje y heroísmo de miembros del PRTC como Adán Díaz Salazar , Luis Adalberto Díaz, Jacinto Sánchez, Mario López, Camilo Turcios, Madeline Lagadec, Juan Antonio Nazin, quienes ofrendaron su vida por hacer cambios en la sociedad salvadoreña. También fueron recordados los comandantes Manuel Hernández (Francisco Veliz), Miguel Mendoza (Oscar Miranda), entre otros.

En la lucha revolucionaria también dieron su aporte decenas de mujeres caídas en combate como la comandante Arlen Siu Guazapa, Graciela Menjívar y la enfermera francesa Madelaine Lagadec, entre otras heroínas.

“Debemos todos de sentirnos orgullosos, por haber dado nuestra cuota de sacrificio, esfuerzo durante la Guerra en El Salvador, con el propósito de acabar con la dictadura militar y crear mejores condiciones para la lucha y la justicia social. Hoy, 41 años después podemos decir con orgullo y la frente en alto, hemos luchado de manera consecuente”, dijo el Comandante Roca.

Además agregó que a los 41 años la lucha ha cambiado pero “seguiremos luchando por la unidad de los revolucionarios de El Salvador, debemos seguir luchando por la unidad del pueblo salvadoreño, sobre todo por la Justicia social”, dijo.

Francisco Valencia, Director de Diario Co Latino, aplaudió la reunión que permitió a los diversos miembros del ex PRTC, celebrar los 41 años de lucha y fundación del PRTC, que pese al transcurso del tiempo hay que mantener vivo el pensamiento y el anhelo revolucionario que los llevó a participar en aquel proceso revolucionario, mediante el PRTC-FMLN.

Además, Valencia hizo un análisis de la situación actual por la que vive el país, principalmente la estrategia de la derecha para desacreditar a los gobiernos del FMLN mediante instrumentos políticos, ideológico y mediáticos.

A 41 años de fundación del PRTC la lucha ha cambiado, porque hoy es a través de la política ideológica y pir ende de la propaganda, por lo que es necesario que desde las comunidades analicen la situación real del país y se haga esa lucha, recomendó Valencia.

Y nomolvidar que “Los programas que se han creado desde el 2009 son producto de los compañeros que cayeron en combate y de eso es que tenemos que sentirnos orgullosos, y porque estos programas sociales son para los más necesitados”, agregó.

Ante esto, ex comandantes del PRTC como Juan José Obregón, Paublito Uribe e Isauro, instaron a la militancia a continuar la lucha desde las bases en contra de la ofensiva mediática e ideológica que ataca al Gobierno del FMLN.

Idea que es bien retomada por los veteranos de guerra: “Nosotros estamos dispuestos a no dejarnos quitar el triunfo que nos costó sangre”, dijo Polín, al retomar la palabra de la ex dirigencia del PRTC.