Cuba: desarrollo, perseverancia y solidaridad con el mundo

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Sobre Cuba, su revolución, defensa de su soberanía y socialismo, se han escrito muchas líneas, algunas apegadas a la realidad, otras no tanto, de lo que no muchos medios hablan tal vez por desconocimiento o por la línea editorial de esconderlo, es de su desarrollo económico a pesar del bloqueo impuesto por los Estados Unidos, de la perseverancia con que defienden su socialismo y más importante aún la forma en que son solidarios con todos los pueblos que así lo necesitan.

En cuanto a su desarrollo, Fernando González, presidente del Instituto Cubano de Solidaridad con los Pueblos, mencionó que para el primer semestre este año la República isleña logró un crecimiento de 1.1% en un sector importante, la agricultura.

“En este crecimiento tiene mucho que ver la agricultura que ha avanzado mucho aún, así todavía tenemos que importar muchos productos agrícolas que consumimos, esto se vuelve más difícil y caro por el problema del bloqueo, ya que tenemos que traer esos insumos de países más lejanos, ya estamos haciendo estudios para mejorar esto y avanzar aún más”, dijo González.

Según González, la agricultura es tan importante para el pueblo cubano porque “el desarrollo económico en nuestro país se nota en la mesa del cubano”.

El bloqueo económico ha limitado a Cuba desde hace muchos años, una política que tanto el pueblo como el gobierno cubano califican de genocida. Con la llegada de Barack Obama se establecieron conversaciones para levantar este flagelo pero no avanzaron mucho ahora con elección de Donald Trump como presidente se ha dado un paso atrás en las negociaciones.

En cuanto a la solidaridad, según Roberto Hamilton, encargado para América Latina y el Caribe del ICAP este valor es un aspecto esencial de la vida política y social de Cuba.

“Hay que decir que el Movimiento de Solidaridad con Cuba es uno de los más duraderos en términos de tiempo, la revolución cubana lleva 58 años de existencia y desde el mismo momento comenzó esa movilización en favor de mi país, en primera instancia de América Latina y El caribe y en la actualidad es global”, mencionó Hamilton.

El Movimiento de Solidaridad con Cuba cuenta con más de dos mil organizaciones en 154 países, lo que para el funcionario cubano ejemplifica la fortaleza de este.

“Nosotros decimos que la revolución cubana ha resistido durante todos estos años, primero por la resistencia del pueblo y la voluntad del gobierno, pero un punto importante ha sido el movimiento de solidaridad para salvaguardar lo alcanzado y desarrollar nuevas acciones que permitan un desarrollo generacional”, razonó el funcionario.

Pero Cuba no solo es un receptor pasivo de esa solidaridad, sino que también brinda ayuda a otros países que lo necesiten, como Hamilton dice: “La ayuda de mi país no se hace en signos de dólar sino de forma humanitaria.

“Ese principio de solidaridad hacia los pueblos está escrito como un principio fundamental e inviolable en nuestra constitución, en palabras de nuestro comandante en general Fidel Castro decía que “lo que nuestro país hace en términos de solidaridad no es más que cumplir la deuda con la humanidad”, mi tierra ha recibido mucho del mundo”, expresa el político cubano.

Según Hamilton, Cuba no da lo que no tiene, lo que hace es compartir lo poco que tiene con los demás pueblos del mundo e incluso con sus enemigos si así lo requieren.

“En el caso de Estados Unidos, nuestro país brinda solidaridad no al gobierno norteamericano sino al pueblo, cuando ellos han estado dispuestos a recibir nuestra solidaridad así lo hemos hecho.

El aporte de Cuba al mundo es significativo, ya que muchos países se han beneficiado de su ayuda humanitaria por medio de proyectos como Misión Milagro que opera a personas de escasos recursos, además de becas para estudiantes pobres mayormente en medicina.

¿Pero cómo se ve la revolución cubana en el futuro? Para el encargado de América Latina y El Caribe del ICAP, “nosotros los revolucionarios cubanos esperamos un futuro mucho mejor, aspiramos a que la sociedad cubana pueda alcanzar todo el bienestar tanto político como económico, social y cultural que por el bloqueo imperialista no hemos podido tener, aun cuando hemos logrado mucho tenemos que seguir mejorando”.