“Convenciones internacionales mandan a identificarse con la condición de vulnerabilidad de la víctima”: Hazel Bolaños

Gloria Silvia Orellana

@SilviaCoLatino

La abogada penalista Hazel Bolaños y Roxana Rodríguez de la Asociación para la Autodeterminación y Desarrollo de las Mujeres (AMS), participantes del Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas, Capítulo El Salvador, consideraron que el Sistema Judicial aún mantiene una cuenta pendiente con los derechos de las víctimas en los procesos de acceso a la justicia.

“Queremos poner a las niñas en una situación de adultas y al nivel de un súper empresario, de un comunicador que tiene una gran influencia, entonces, desde ahí podemos ver que no está en capacidad de negociar y se le considera culpable”, explicó Bolaños, en el caso de “Remuneración por Actos Sexuales o Eróticos”, del empresario Ernesto Regalado y Alejandro Maximiliano González.

¿Por qué este escollo en el sistema de justicia y la víctima?

-Es porque todavía los operadores del sistema de justicia no han terminado de comprender, en que consiste el delito de Trata de Personas, y como es su relación con otros “delitos fin”. Muchas veces se cree que la Trata de Personas es un delito de explotación, pero solo es un delito previo.

¿Cómo debe abordarse este tipo de casos?

-Se debe unir o relacionar el delito de la Trata con otros delitos fin, porque muchas veces, la mirada va hacia los delitos fin, y no se piensa ¿Cómo llego la víctima hasta esta situación?

Se puede pensar en el delito de remuneración, que alguien le ofreció dinero, quién la indujo, quién lucra con esta actividad y si estas personas involucradas simplemente que se hacen llamar “clientes” realmente son parte de una estructura o no; porque si actúen de forma organizada constituye un agravante para un delito.

¿Por qué estos fallos con los derechos de las víctimas?

-Se debe a la falta de sensibilidad. Se ha asumido con tanta normalidad la explotación de niñas, adolescentes y mujeres, entonces nadie ve como primordial el hecho de ir más allá, del fondo de los casos y dimensionar que estas personas han sido primero víctimas de sus derechos, luego son explotadas y se suma al tema la impunidad y acceso a la justicia.

¿Cómo impacta?

Es decir, si solo se conforman con una acusación por un delito de explotación sexual, es bien riesgoso porque si se le cae el caso, no se podría lograr dar justicia a las víctimas.

Además, es un gesto simbólico porque la víctima por sus derechos fundamentales percibe que el sistema de justicia se enfoca en diferentes acusaciones por toda la cadena de abusos de la explotación que sufrió estará satisfecha que se valoraron sus derechos y se le acompañó.

¿Por qué parece que los delitos sexuales o eróticos pierden fuerza al llegar al sistema judicial?

-Si el operador jurídico tiene un esquema mental enmarcado en el sistema misógino, patriarcal, y no necesariamente tiene que ser hombre, también las mujeres pueden tener la concepción y piensen “Si ella se ofrecía o lo hacía por su voluntad” pueden pensar “ella quería”, porque iba donde los “clientes”, y recordemos que esos “clientes” eran adultos, que saben distinguir entre el bien y el mal y decidir no comerciar con una menor de edad.

Y dejamos a la niña la responsabilidad de educar al adulto, que ella diga que es menor de edad y que quiere que la exploten sexualmente así de ilógico son algunos operadores claro, solo se centran en que la víctima dio su consentimiento y los adultos son los pobrecitos que fueron víctimas de esta niña que se les llegó a ofrecer para que la explotaran.

¿Consideran oportuno el papel de la Fiscalía General de la República?

-El proceso está reservado por protección a las víctimas, y no puedo opinar más, porque no he leído el requerimiento para decir, si acusó o no sobre delitos como estupro y también señalar por ejemplo el hecho de la diferencia de edad y la situación de explotación sexual como una situación de inferioridad o por prevarimiento. Lo difícil de los delitos sexuales es el aspecto probatorio, porque muchas veces, se quiere tener una prueba científica constituida

¿Roxana, por qué la revictimización de las niñas, adolescentes y mujeres?

-Es el sistema de ideas de la sociedad ese marco y que en teoría feminista llamamos “Enemistad Histórica entre las Mujeres” entre el sistema de ideas y la ideología patriarcal que va conformando a una, y nos enseña descalificamos mutuamente y constantemente estamos compitiendo entre sí.

Es por esto que escuchamos a mujeres descalificando a las niñas, a las adolescentes y mujeres en ese caso, porque ese es nuestro ideario y como se observa en estos casos de “Trata de Personas” creemos que debemos aprovechar estas denuncias públicas para sensibilizar y comenzar a educar, a enseñar a la sociedad donde se están cometiendo errores y como nos convertimos en un victimario más.

¿Cómo se puede trabajar desde la sociedad civil?

-Es una tarea importante donde las organizaciones de mujeres comprendemos que debemos acompañar a la población a ir desconstruyendo estas ideas y no es fácil. Los hombres tienen ese comportamiento por la ideología patriarcal del “control total”, porque como una persona que es millonaria y que pudiera relacionarse muy fácilmente con muchas personas, tenga necesidad de ofrecer dinero a otras personas, es claro la idea del poder, sentir que puede comprar lo que quiera este es un valor del patriarcado y que conocemos como “la masculinidad hegemónica”.

¿Qué elemento positivo se encuentra dentro de este Caso de Trata de Personas?

– Ante esto estamos satisfechas con este caso, porque es importante destacar que por primera vez se está juzgando a quienes se benefician de la Trata de Personas.