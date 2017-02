Contribuyamos a no agravar la inseguridad con falsos rumores: Mauricio Ramírez Landaverde

@JoakinSalazar

El Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, consideró que los supuestos secuestros de niños y niñas, a la salida de los Centros Educativos, son rumores falsos e hizo un llamado a no generar más miedo en la población.

En una entrevista matutina de televisión, el funcionario a su vez confirmó que el traslado del ex fiscal Luis Martínez, del Centro Penal de Metapán al Centro Penal La Esperanza (Mariona), fue decisión tomada semanas atrás pero como medida de prevención.

Así desmintió que el ex fiscal sufriera agresión física alguna, por un supuesto juez procesado y condenado durante Martínez fungiera como Fiscal General, siendo esta situación la que obligara a su traslado al Centro Penal de La Esperanza, en Mariona.

“Es un rumor, nuestro llamado es a los medios de comunicación y personas que utilizan redes sociales que nos unamos todos, contribuyamos a no agravar el tema de inseguridad al generar nuevas preocupaciones a salvadoreños, hechos que no tienen razón de ser”, explicó el Ministro.

El titular de seguridad desmintió que existan supuestos planes para secuestrar niños y niñas de Centros Educativos. “No hemos tenido ningún hecho, es más, si examinamos el supuesto mensaje que envía un privado de libertad veremos que menciona planes, son mensajes que provienen de otros países, son personas que no son salvadoreños”, recalcó.

Ramírez Landaverde dijo que estos rumores fueron relacionados con un hecho ocurrido en Santa Tecla, en el que dos jóvenes adultos de 18 y 19 años fueron privados de libertad, en la Comunidad El Progreso.

El también Comisionado de la Policía, explicó que los jóvenes fueron ubicados, luego de que pusieron el aviso, luego fueron conducidos a sus viviendas, pero no tiene nada que ver con ese rumor, comentó.

En el caso de Luis Martínez, el ministro dijo que “no ha sido víctima de ningún hecho, el fue trasladado hace varias semanas al Centro Penal la Esperanza, pero no fue por una golpiza sino más bien tomando en cuenta que el centro penitenciario de Metapán es destinado para que guarden prisión ex empleados o ex funcionarios del Estado”.

De igual manera, aseguró que “muchas de las personas recluidas fueron investigadas durante el periodo de Luis Martínez y están siendo juzgadas o fueron condenadas y están en ese lugar”.

Medidas Extraordinarias

En otro tema, el Ministro, acompañado del Viceministro de Prevención de la Violencia, Luis Roberto Flores Hidalgo, aseguró que se encuentra satisfecho de lograr mantener la unidad de las fuerzas políticas, que dieron por aprobado la prórroga de las medidas extraordinarias, que estarán vigentes hasta abril del año 2018.

El Ministro aseguró que con esta prórroga se espera consolidar los esfuerzos contra la criminalidad iniciados en 2016, sobre todo con el impulso a la Prevención, que los diputados aprobaron destinar más fondos para este rubro.

En 2016, por parte de la Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana se obtuvo $50.5 millones de dólares, de los cuales a diciembre se logró aportar $51 millones que ha sido parte de un impulso de todos los programas sociales, para atender las necesidades de este como es la atención de bonos.

“Muchas de las opiniones de los diputados que debe invertirse más en la parte de persecución y combate, así ha sido el 68% de esos fondos fue destinados a la represión del delito y 20% a programas de jóvenes, 6% en mejoras de espacios públicos y un 3% en atención a victimas”, explicó Ramírez Landaverde.

En cuanto a la Iniciativa Patria, anunciada por la Policía Nacional Civil, el Ministro dijo que son ajustes que hay que hacer, “porque entramos a un nuevo año de medidas extraordinarias en el que debemos de consolidar todos los esfuerzos, que han generados las instituciones de seguridad”.

Además, el titular de Seguridad recalcó la inversión que se hará en Centros Penitenciarios, que permitirá la reducción del hacinamiento carcelario.

“Las medidas de carácter temporal son mantener todas las prohibiciones, visitas, movilidad, que salgan de estos centros a audiencia, quedando sus traslados solo por cuestiones medicas, para evitar la movilidad de los privados de libertad; además del bloqueo de todo mecanismo de comunicación y todo aquello que implique para infraestructura penitenciaria” ,dijo.