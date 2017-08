Conductores del transporte público de occidente capacitados en seguridad vial

@AlmaCoLatino

Como parte de la labor de prevención y reducir los índices de accidentes provocados por la irresponsabilidad o falta de comprensión de las normas de tránsito, el Vice Ministerio de Transporte (VMT) capacitó a motoristas del transporte público de pasajeros de la zona occidental.

Las autoridades del VMT dijeron que el propósito no solo es instruirlos con base al reglamento de tránsito, sino concientizarlos de forma que actúen con responsabilidad y animarlos a cumplir la normativa legal correspondiente de forma voluntaria, sin necesidad de actuar con presión, de manera que permita armonizar y mejorar la relación entre los diferentes actores.

Dicha capacitación es parte de un convenio del VMT con el apoyo de Empresarios del Sector Transporte, donde reafirman su compromiso en que estas causas de siniestros viales podrían reducirse bajo la modalidad de capacitación, concientización y la aplicación de las leyes de tránsito, dirigido a los conductores del transporte público de pasajeros.

A la capacitación asistieron aproximadamente 40 conductores de la ruta de autobuses 201 de la empresa TUDO, de la ruta 201 SEISA vía Arce, del servicio interdepartamental, de las rutas de buses 9,12, 14, 15, 17 entre otras de la empresa de ACOMTUS, del servicio urbano.

Contó con el apoyo de los miembros la Mesa Nacional de Transporte de Santa Ana y del Jefe Regional del VMT, Douglas Trujillo.

Según estadísticas de la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC), entre las principales causas que ocasionan accidentes de tránsito de acuerdo al orden están distracción del conductor, invadir el carril, no respetar señales de prioridad, no guardar distancia reglamentaria y velocidad inadecuada. Desde el 1 de enero hasta la fecha, se han reportado 2 mil 865 accidentes de tránsito por la distracción del conductor, 2 mil 780 por invadir el carril, 2 mil 203 por no respetar señal de prioridad, 1 mil 970 por no guardar la distancia reglamentaria y 864 por velocidad inadecuada.