Comunidades protestan contra la derecha por boicotear el Presupuesto General de la Nación

Luis Ponce

@DiarioCoLatino

La Corporación de Comunidades por la Cooperación y la Solidaridad (Cordecom) y la Concertación Popular por un País sin Hambre y Seguro (Comphas) salieron a las calles de San Salvador a protestar contra el intento de la derecha de declarar inconstitucional el Presupuesto General de la Nación, un golpe que iría no al Gobierno sino a las comunidades, a la gente más pobre, que se beneficia con los programas sociales que ejecuta la administración del Presidente Salvador Sánchez Cerén. “Nuestro niños no tendrían los paquetes escolares, el vaso de leche, la comida, zapatos, uniformes, cuadernos. Los campesinos no van a tener el paquete agrícola que está dando el Gobierno. La cantidad de becas que están recibiendo muchos jóvenes a nivel nacional, el programa de la computadora un niño. Va a haber un retroceso que va en contra de la población. Creemos que aquí está en juego la vida”, mencionó Mario Chávez. Según Chávez, también está en juego la estabilidad social, económica y política del país. En ese sentido, las diferentes comunidades marcharon para expresarle a los cuatro Magistrados de la Sala de lo Constitucional que están dispuestos a defender la vida, lo que es del pueblo, y a detener cualquier situación que vaya en contra de los derechos humanos, de la vida y la estabilidad.

“Llamamos a la Procuradora para la defensa de los Derechos Humanos para que tome cartas en el asunto, porque ellos también tiene que ver con la vida. Aquí, el más sacrificado, el más golpeado es quien vive sin empleo y sin salario digno”, dijo Chávez. También señaló que el problema es el mismo que enfrentan los países progresistas de izquierda como Brasil y Venezuela, con una clara injerencia norteamericana imperialista.

En ese sentido, expresó Chávez, es absurdo creer que alguien que se oponía al aumento digno del salario mínimo, que aspira a ser candidato presidencial de Arena, hoy renuncie a la institución que presidía para recorrer las comunidades a nivel nacional para escuchar sus necesidades, esperan pues que llegue a las comunidades organizadas. ¨Nos preocupa enormemente el que ellos declaren inconstitucional el presupuesto, porque ellos están con intención de sacarle raja política y dañar al Gobierno o al partido, más allá de eso es al pueblo pobre, necesitado, al que ellos están dañando con las resoluciones nefastas que no van en beneficio de garantizar las necesidades de este pueblo sino de esos poderes oscuros, de la Embajada de los Estados Unidos que sigue interviniendo en este país, que siguen queriéndonos dictar las políticas internas¨, dijo Marielos de León, lideresa del movimiento.