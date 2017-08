Comité Cívico Nacional anuncia actividades del mes patrio

@AlmaCoLatino

A fin de promover los valores cívicos, morales, culturales y patrióticos en el país, el Comité Cívico Nacional dio a conocer las actividades correspondientes para el mes de septiembre, donde se conmemoran los 196° años de Independencia Patria.

El Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, Arístides Valencia explicó que para este año 2017 las actividades estarán enfocadas bajo el lema “El Salvador avanza en convivencia y desarrollo”. Por ser este el año de La Paz, se ha decidido impulsar entre la población, valores como la unidad, tolerancia, amor, convivencia y honestidad para seguir edificando el país tan anhelado.

Según el titular de Gobernación, durante todo el mes de septiembre se tendrán más de 30 actos cívicos en municipios priorizados por el Plan El Salvador Seguro, que contará con la participación de más de 70 instituciones. Con la intención de integrar a los diferentes grupos poblacionales a este gran esfuerzo. Se desarrollarán actos cívicos especiales con pueblos indígenas, Comunidad LGBTI, personas con discapacidad, mujeres, niñez y juventud.

Valencia anunció que la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) dedicará un sorteo en conmemoración a los 196 años de independencia patria. Mientras que, Correos de El Salvador lanzará una emisión de sellos postales con el eslogan y logo correspondiente a este Plan Cívico 2017, con el objetivo de hacer llegar un mensaje de unidad a más de 192 países donde se encuentran compatriotas salvadoreños, a fin de establecer un vínculo con ellos y llevar fuera de las fronteras el mensaje que en el país se sigue avanzando.

Asimismo, informó que el mes cívico será inaugurado el próximo viernes 1 de septiembre, a las 10:00 A.M, en la plaza los Próceres, Museo Militar, ex-casa presidencial del barrio San Jacinto. Una de las novedades será el canto del Himno Nacional, el 14 de septiembre, el cual será a las 10:00 a.m, y no por la tarde como tradicionalmente se ha hecho. Habrá dos puntos de concentración para los funcionarios, el primero es Casa Presidencial y el otro, el Palacio de los Deportes (INDES).

El ministro Valencia dijo que el día de la Independencia Patria iniciará con la Izada del Pabellón Nacional a las 6:00 a.m. en la plaza General Gerardo Barrios; a las 8:00 a.m. En la plaza Libertad será la colocación de ofrendas florales. A las 9:10 a.m., está previsto inicien los desfiles. Para este 2017 serán cinco, y no tres como en años anteriores. La novedad en 2017 es el desfile de la de la Primera infancia, donde participarán estudiantes de educación inicial y especial, y niños entre los 0 a 4 años acompañados por sus padres que pertenecen a los círculos de familia.

Habrá también un desfile de Seguridad y Prevención Ciudadana para mostrar los grandes programas de prevención de la violencia, entre estos: Oportunidades Educativas, Oportunidades Productivas, Rehabilitación y Dinamización de Espacios Públicos, Servicios a la Familia y Atención a las Víctimas.

Además, se tendrán el desfile de la Academia Nacional de Seguridad Pública, el desfile y destrezas Militares y el desfile estudiantil que saldrá de la Universidad de El Salvador (UES) y recorrerá el bulevar de Los Héroes, donde habrá 5 esquinas culturales con el objetivo de promover la danza, pintura, turismo, gastronomía, robótica, moda y deporte. Dentro de ello se realizará una exhibición de pelota Maya para rescatar el deporte ancestral.

Durante el mes cívico se fortalecerá el conocimiento de la historia abordando los casos de los próceres hombres y mujeres; de la batalla de San Pedro Perulapán; del heroísmo y visión de unidad Centroamericana de Francisco Morazán, entre otros.