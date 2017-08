Ciudadanos tecleños denuncian arbitrariedades del alcalde

Yanuario Gómez

Miembros del Movimiento Santa Tecla Unidos denunciaron supuesta intenciones depredadoras de la comuna de ese municipio, que afectaría al Cafetalón, y por en a todos los tecleños.

Según el Movimiento ciudadanon, el alcalde Roberto d’Aubuisson habría ordenado la tala de más de una docena de árboles con motivo de la construcción de una cancha de sóftbol.

“El alcalde mandó a señalizar estos árboles con la intención de talarlos ya que están plantados donde se está llevando a cabo un proyecto que tiene como objetivo la construcción de una cancha de sóftbol, nosotros como ciudadanos tecleños estamos preocupados porque el edil desde su investidura como tal ha convertido el parque de un lugar de esparcimiento familiar en una plaza donde se vende comida chatarra y bebidas alcohólicas’’, dijo Mauricio Rodríguez, miembro de la agrupación ciudadana tecleña.

Según Rodríguez, la tala de árboles fue ordenada hace una semana, por lo cual como organización montaron una campaña de rechazo que es apoyada por ciudadanos de todo el país, quienes están preocupados por el impacto ambiental que traería esta acción.

“Hace una semana comenzamos con una campaña en las redes sociales como rechazo a la decisión del alcalde porque lo que buscamos es que el parque El Cafetalón sea un lugar de recreación para toda la familia donde no haya contaminación de ningún tipo”, indicó Rodríguez.

Hasta el momento la alcaldía no ha talado los árboles pero según el movimiento ciudadano las acciones precedentes del alcalde no les permiten bajar la guardia y seguirán denunciando toda acción que no cuente con la aprobación de los tecleños.

El movimiento, además, dijo tener información de futuros planes del edil para el parque que no tienen nada que ver con la transformación verde que profesa, sino más bien convertirlo en una especie de centro comercial al aire libre, acción que ya comenzó con la instalación de algunos restaurantes dentro del lugar.

El colectivo Santa Tecla Unidos aclaró que no pertenecen a ningún bando político, sino que son ciudadanos preocupados por el bienestar de la ciudad, en general, y del Cafetalón en particular.