Ciudadanos son juramentados por el TSE para conformar las JED

A proximadamente 140 ciudadanos propuestos por los partidos políticos que participarán en los comicios municipales y legislativos del 4 de marzo de 2018, fueron juramentados por el magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Julio Olivo, para conformar las Juntas Electorales Departamentales (JED).

Olivo señaló que para la conformación de las JED se tomó en cuenta la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ( CSJ) del pasado 22 de julio de 2015, donde ordena nuevas modalidades de integración de los Organismos Electorales Temporales (OET), los cuales deben estar conformados por ciudadanos sin afiliación política y ser capacitados con suficiente tiempo de anticipación para cada evento electoral.

El presidente del TSE destacó la importancia de las JED, que serán las encargadas de la inscripción de candidaturas a concejos municipales, y quienes verificarán que las planillas tengan el 30% como mínimo de la aplicación de la cuota de género, tal como señala el artículo 37 de la Ley de Partidos Políticos.

El funcionario explicó que para ser integrante de las JED se requiere ser salvadoreño, mayor de 21 años de edad, poseer estudios de nivel superior y no tener alguna de las inhabilidades mencionadas en el artículo 74 y 75 de la Constitución de la República, así como no estar afiliado a ningún partido político.

Los miembros de los OET, con excepción de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), serán nombrados dentro de los ocho días siguientes a la fecha de sus propuestas. Los partidos políticos contendientes que hubieren presentado propuestas para su integración, tendrán la facultad de introducir cambios y modificaciones en las mismas.

El Tribunal y los demás organismos electorales, se cerciorarán que las personas designadas reúnan los requisitos y no tengan ninguna de las inhabilidades que señala la Ley. Si de las propuestas de los partidos políticos contendientes no se alcanzaren a integrar las JED y JEM, el Tribunal nombrará libremente a los miembros que faltaren; de igual manera se hará si los mismos no presentaren propuesta alguna.

El magistrado presidente del TSE informó que 205 personas de las propuestas para integrar las JED y las JEM, deberán ser sustituidas por los partidos políticos, luego que el Tribunal verificara su afiliación partidaria.

El acto de verificación se hizo con la participación del Organismo Colegiado, fiscalía electoral, auditoría interna, auditoría de sistemas y técnicos de los partidos políticos.

El Tribunal diseñó el mecanismo para detectar dicha vinculación partidaria, entre las propuestas hechas por los partidos políticos, comparando la información con los datos (números de DUI de afiliados) entregada en las USB proporcionadas previamente por el TSE.

La segunda etapa del proceso consistió en una auditoría general, en la cual se hizo el cruce de los datos de cada USB con las personas propuestas para integrar las JED y JEM. En este caso se utilizaron los datos de las USB, en las cuales el sistema informático reconoció los números de DUI de personas que fungieron como vigilantes de partidos en la elección 2015; al mismo tiempo identificó entre las propuestas, a las 205 personas afiliadas a algún partido político.