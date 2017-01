Cine en 2017:”Escobar”, “Wonder Woman” y el regreso de “Blade Runner”

María Luz Climent Mascarell

Madrid/dpa

Acudir al cine en los próximos 12 meses va a ser toda una obligación si se quiere ver en toda su espectacularidad el regreso de un mito de la ciencia ficción como “Blade Runner”, dejarse llevar por la fuerza de “Wonder Woman” o adentrarse en el mundo de las colonias de la mano de Lucrecia Martel. A continuación, un repaso de algunos títulos destacados de lo que nos espera:

“ESCOBAR”, del director español Fernando León de Aranoa, se embarca en el mundo del narcotraficante colombiano Pablo Escobar (al que encarnará Javier Bardem) en una producción internacional con Peter Sarsgaard y Penélope Cruz. Bardem tendrá un año movido, ya que también se ha sumado a la nueva entrega de Piratas del Caribe, “Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales”.

“ROMA” es el primer largometraje del director mexicano Alfonso Cuarón tras levantar siete Oscar con “Gravity” y su primer película en su país natal desde “Y tu mamá también” (2001). Su octavo largometraje, alejado de las grandes superproducciones, se centra en una familia de clase media en los años 70.

“LAS HIJAS DE ABRIL” será el título de la nueva película de Michel Franco, otro mexicano que no hay que perder de vista, ya que sus dos trabajos anteriores, “Después de Lucía” y “Chronic”, se llevaron premio en el Festival de Cannes. La cinta está protagonizada por la española Emma Suárez.

“ZAMA” es el esperado nuevo trabajo de Lucrecia Martel, una adaptación de la novela homónima de Antonio Di Benedetto sobre un funcionario de la corona destinado a Asunción (Paraguay) en el siglo XVIII. El hispano mexicano Daniel Giménez Cacho encabeza el reparto en el que también participan Lola Dueñas y Juan Minujín. Giménez Cacho participa además junto a Christian Slater, la española Elena Anaya y la chilena Paulina García en “La cordillera”, lo nuevo del argentino Santiago Mitre tras la premiada “La Patota”.

“BLADE RUNNER 2049”, un clásico del cine fantástico, revive en manos del sugestivo realizador canadiense Denis Villeneuve, que fue elegido por el mismo Ridley Scott. La cubana Ana de Armas, Ryan Gosling, Jared Leto y Harrison Ford conforman el cartel de una las películas más esperadas del año. El propio Scott recuperará por su parte la inquietante mezcla de terror y ciencia ficción con “Alien: Covenant”, con Michael Fassbender, Katherine Waterston, James Franco y Demián Bichir.

“SUBURBICON”. El actor George Clooney se coloca detrás de la cámara para llevar a la gran pantalla una historia ambientada en los años 50, escrita por los hermanos Coen y protagonizada por Matt Damon, Oscar Isaac y Josh Brolin. Damon protagoniza además la nueva sátira de Alexander Payne “Downsizing”, mientras que Isaac comparte cartel junto Mark Rylance en la nueva película de Steven Spielberg, “The Kidnapping of Edgardo Mortara”, sobre un chico judío en la Italia del siglo XIX.

“DÜNKIRCHEN” es el nuevo drama plagado de acción de Christopher Nolan que convierte a Tom Hardy, Cillian Murphy y Harry Styles en soldados de la Segunda Guerra Mundial. Hardy además participa junto a Oscar Isaac en la octava entrega de la “La Guerra de las Galaxias”, que como cada año llegará puntual justo antes de las Navidades.

“COCO”, protagonizada por un niño mexicano y ambientada en el Día de los Muertos mexicano, es una de las más esperadas producciones de la factoría de animación Pixar, que también lanzará en julio “Toy Story 4”. La animación este año estará reñida con las figuritas de “The Lego Batman Movie” o los adorables minions de “Despicable Me 3”.

“BEAUTY AND THE BEAST” sigue la moda de revivir los cuentos infantiles con personajes reales y este drama musical sobre un príncipe convertido en monstruo y una joven que se enamoran llevará el rostro de Emma Watson y Dan Stevens a las órdenes de Bill Condon.

“WONDER WOMAN”. Ante la gran cantidad de héroes (masculinos) de cómic que desfilarán por las pantallas el próximo año (“Logan”, “Guardians of the Galaxy Vol. 2”, “Spider Man: Homecoming” o “Thor: Ragnarok”, todos ellos de Marvel) cabe destacar a la princesa guerrera “Wonder Woman” (DC Comics), protagonizada por la modelo y actriz emergente israelí Gal Gadot, que además forma parte de una nueva reunión de héroes de acción en “Justice League”, con Ben Affleck y Amy Adams.