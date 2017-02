Científico estadounidense critica postura antiambientalista de Trump

Washington,/PL

El ecólogo David Ackerly, de la universidad estadounidense de Berkeley, criticó la posición despreocupada del presidente del país norteño, Donald Trump, respecto al cambio climático y sus efectos en el planeta.

Estamos muy preocupados sobre este asunto, que es muy grave también desde el punto de vista democrático, porque cualquier gobierno necesita utilizar la mejor ciencia disponible para tomar sus decisiones y la nueva administración no muestra ningún respeto hacia la ciencia ni los científicos, opinó Ackerly.

El experto, que participa como ponente en el XIV Congreso Internacional de Ecosistemas Mediterráneos, hizo su presentación sobre el impacto negativo de ese fenómeno, que ya es palpable en todo el mundo, con irrefutables evidencias que lo confirman.

Ackerly señaló que no teme por la autonomía de los científicos estadounidenses pero sí por la de entidades como la Agencia de Protección Ambiental (EPA), organismo que hasta ahora ha contado con financiación federal para elaborar y difundir bases de datos sobre el cambio climático.

Como profesores, no vamos a cambiar nuestro trabajo para mostrar la importancia de este problema, pero nos preocupa que podamos perder años con respecto a lo ya avanzado; es un problema muy serio para el futuro de nuestro país y de todo el mundo, recalcó.

El investigador dijo estar apenado porque la posición de Trump va a afectar también al resto del mundo, y rebatió la campaña malintencionada del ocupante de la Casa Blanca, que asocia las políticas verdes con una mayor presión fiscal.

No hay duda de que la economía sustentable no solo no lastra el crecimiento económico sino que apuesta por las energías renovables, por ejemplo, los vehículos eléctricos son ya una fortaleza para la economía del futuro, concluyó.