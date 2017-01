El chistoso espionaje a las tanquetas ideológicas

Nelson López*

Desde la época de la Gestapo que fue famosa por los espías y después de haber pasado por la KGB y la CIA, ahora resulta que el espionaje está en su plena efervecencia en El Salvador, y lo más chistoso, es que están espiando a las tanquetas ideológicas que siempre le han servido a las altas esferas de los panzudos patrones y ahora andan con el chambre que les han descubierto todas sus intimidades y denunciando que los chulonearon con alta tecnología que todavía siguen investigando porque se desconoce si esta es de los húngaros o de los rumanos.

Lo peor es que no se sabe a quien están acusando porque los jocosos aparatos con que por años los espiaron no se sabe quien los puso y según las investigaciones de Juan Pueblo y sus seguidores, quien los trajo fue el fiel amigo de esa gente, Posada Carriles, pero nadie está seguro que él los puso. Algunos acusan a los ex jefes de la PNC y otros acusan a los que estuvieron en la OIE cuando Tony fue el presidente de la gremial que ahora se siente espiada.

Sin embargo, la situación ahora está grave porque todo lo que ellos piensan y lo que dicen y que ya todo mundo sabe, está celosamente oculto en bóvedas de seguridad para que no se filtre a los medios porque entonces se armaría un gran relajo que toda la gente podría caer en una gran anarquía y entonces si tendría que meter mano Donald Trump porque solamente el podría detener la avalancha y el vandalismo que aquí se haría por culpa del espionaje chistoso que ya nadie halla como pararlo.

Lo peor es que pareciera que los paparazzi también están interesados en sacarles las historias y fotos con el dron y la drona, que son los últimos gritos de la moda de los que siempre gritan ¡Suelta la Sopa! Y comienzan con el chambrerío que solamente ellos pueden hacer y que aquí pareciera que ya compraron la franquicia y hasta involucran al famoso agente Mr. Beens y al legendario Inspector Cluseau de la pantera rosa.

Hasta hoy nadie quiere decir si se sospecha del agente 007 pero también hay rastros que metió mano con unas dos mujeres que se fueron chuco cuando pensaron que el octogenario detective les podría hacer algún trabajito, pero hasta ahí llegaron y ya no se supo nada del espionaje a las tanquetas espiadas que siguen añorando la posibilidad de que todos sigamos dándole a lo mismo por lo menos hasta que se lleguen las elecciones que según las preferencias electorales tienen a la izquierda como ganadora.

Por hoy vamos a tener que seguir oyendo y viendo fotos de las evidencias manipuladas y con los grandes titulares en todos los matutinos que con el espionaje del siglo XXI están llenando páginas y páginas para darnos a conocer la gran espiada que les están dando desde hace años a las tanquetas y ya solo falta que les filtren un audio con intimidades bien íntimas a los diarios digitales para que sigamos con la zozobra de que a todos nos tienen controlados y para colmo con micrófonos del siglo pasado ¡que vergüenza!