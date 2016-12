CESTA insta a tomar medidas para cuidar el medio ambiente

@RosmeriAlfaro

“Quien va a destruir el capitalismo no es socialismo del siglo XXI, es el cambio climático”, manifestó Ricardo Navarro, presidente del Centro de Estudio de Tecnología Apropiada (CESTA), al dar el balance ambiental 2016.

Navarro dice que el escenario ambiental internacional es dramático, ya que de octubre 2015 a febrero de 2016 la temperatura subió medio grado

centígrados, lo que antes se decía pasaría en 50 años.

Este año la temperatura cerrará a 1,25 grados, estableciendo récord como los dos años anteriores, afectando el ciclo hidrológico, lo cual repercute en la agricultura y provoca enfermedades.

Para Navarro, aunque los salvadoreños no sean los responsables a nivel internacional del problema, deben prepararse ante la situación del cambio climático, por ello, aseguró, debe existir entendimiento político.

“El asunto no es hacerle daño a un partido u otro, el asunto es que como nación salgamos adelante”, dijo. A nivel nacional, Navarro criticó el actuar de las instituciones públicas, quienes aseguró, le adeudan a los salvadoreños la regulación de quemas y no haber reconocido el derecho humano al agua y la alimentación.

“Los cañeros producen gran cantidad de contaminación, ¿cómo es posible que eso no se prohíba? Es vergonzoso que algo tan elemental como el agua y el alimento no es un derecho, de acuerdo con ellos”, expresó.

“Si las autoridades no toman en serio la realidad ambiental y no la ponen en la agenda política el país continuará deteriorándose… El planeta puede aguantar los que no podemos somos nosotros. La humanidad va por el camino de su propia destrucción”, manifestó.

Navarro agregó que deben establecerse mecanismos de defensa contra el cambio climático, como exigirle a las empresas tener determinada cantidad de árboles plantados, pero hizo hincapié, “antes de reforestar se debe evitar destruir lo que ya se tiene”.

“No queremos que quiten el Ministerio de Medio Ambiente, lo que queremos es que mejoren. Lo que necesitan los titulares de la entidad es decisión política y cambiar de actitud. La temperatura está aumentando de forma galopante. Se debe proteger lo último que tenemos”, solicitó.