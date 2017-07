CEPAL destaca el liderazgo y compromiso político de los países de América Latina y el Caribe con la Agenda 2030

Internacionales/CEPAL

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) destacó el liderazgo y compromiso político de los países de la región con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 objetivos (ODS), en la primera jornada del Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible (HLPF, por sus siglas en inglés) que se celebra hasta el 19 de julio en la sede de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York.

Diecinueve de los 33 países de América Latina y el Caribe cuentan con instituciones intersectoriales de alto nivel para coordinar la implementación de esta agenda y 14 países han presentado sus informes nacionales voluntarios de progreso entre 2016 y 2017, mientras otros dos tienen previsto hacerlo en 2018, resaltó Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, durante el panel Implementation at the regional and sub-regional levels.

Además de Bárcena, en la sesión participaron representantes de las cinco comisiones regionales de la ONU: Shamshad Aktar, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP); Mohamed Ali Alhakim, Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica y Social para Asia Occidental (CESPAO); Olga Algayerova, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para Europa (CEPE) y Aida Opoku-Mensah, Asesora Especial del Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para África (CEPA), así como Oleg Pankratov, Viceprimer Ministro de la República Kirguisa, en nombre de la Unión Económica Euroasiática.

“El principal motor de cambio en América Latina y el Caribe para la erradicación de la pobreza y la construcción de una prosperidad compartida debería ser el término de la cultura del privilegio, de la evasión fiscal, de los flujos financieros ilícitos y la corrupción”, dijo Bárcena durante su presentación, donde mencionó seis pilares para la acción y la cooperación en torno a la Agenda 2030 acordados durante la primera reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible realizada en abril de este año en México bajo los auspicios de la CEPAL.

Estos ejes son la creación de una arquitectura interinstitucional e intersectorial al más alto nivel en cada país; la incorporación de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) en los planes de desarrollo y los presupuestos nacionales; el fortalecimiento de las capacidades de los sistemas nacionales de estadísticas; la necesidad de priorizar los medios de implementación (financiamiento, tecnología, comercio y rendición de cuentas); el fortalecimiento de la arquitectura regional; y la promoción del diálogo entre gobiernos, el sector privado y los ciudadanos, fomentando la coordinación con el sistema de las Naciones Unidas, los organismos regionales y los bancos de desarrollo.

Para movilizar recursos públicos y privados hacia la Agenda 2030 es imprescindible que los países de la región aumenten su carga tributaria –y cambien su estructura- y reduzcan la evasión fiscal, enfatizó Bárcena, quien alertó que los altos niveles de deuda que enfrentan los países del Caribe limitan su espacio fiscal para alcanzar los ODS.

La alta representante de las Naciones Unidas también abogó por la autonomía económica de las mujeres y la diversificación productiva de la mano de un gran impulso ambiental, como temas transversales de la Agenda 2030.

En esa misma línea, llamó a robustecer el comercio intrarregional; atraer inversión extranjera directa hacia sectores no extractivos que favorezcan los encadenamientos con proveedores locales y regionales; promover una agenda de facilitación del comercio; impulsar la industrialización y la innovación, incrementando el contenido local y regional en las exportaciones; coordinar regionalmente las políticas fiscales y monetarias, y actuar conjuntamente para construir una mejor gobernanza global y regional en asuntos fiscales.

Durante la sesión inaugural del HLPF, Frederick Musiiwa Makamure Shava, Presidente del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC, por sus siglas en inglés), valoró la importancia de la dimensión regional de la Agenda 2030, lo cual ameritaba abrir los trabajos del Foro con un panel sobre el tema.

Todos los expositores de la sesión recalcaron el rol clave de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas, entre ellas la CEPAL, en la implementación de la Agenda 2030, es decir, en la evaluación de las tendencias, progresos y brechas en cada país, en la identificación de los eslabones críticos entre los ODS en cada región, en la contribución a los informes nacionales voluntarios y como nexo entre los niveles nacional y global.

En la etapa de comentarios de los países, los representantes de El Salvador (país que ejerce la Presidencia Pro Témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC), de Guayana (en nombre de la Comunidad del Caribe, CARICOM) y de México (país que ostenta la Presidencia de la CEPAL hasta 2018) valoraron la realización este año del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible y agradecieron el apoyo de la CEPAL en todo el proceso relativo a la agenda de desarrollo en la región.