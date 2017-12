A celebrar con Nory Flores

Iris Gálvez

Nory Flores es la máxima representante de la música tropical de nuestro país, ella con su talento se ha convertido en la artista del pueblo, su prodigiosa voz y carisma le han permitido recorrer todo el país y salir de nuestras fronteras; en las próximas semanas iniciará la celebración de sus 50 años de trayectoria.

Como la querida Nory nos comentó en un principio no estaba tan entusiasmada, pero luego de dos reconocimientos recibidos, uno en Estados Unidos y otro en el país ella empezó a emocionarse y aunque no será algo tan pomposo si afirma que será muy bonito y que tiene muchas sorpresas

Esta talentosa cantante expresa que “50 años se dicen fácil, han sido buenos y malos momentos; mas buenos que malos, pero me han dejado una grata enseñanza” el cariño del público es una de las máximas satisfacciones para ella.

“He caminado por el cantón más sencillo hasta el mas grande hotel, lo hago con mucho cariño y me siento satisfecha por haber hecho realidad el sueño de mis padres cuando fundaron la orquesta” afirmó Nory.

Para ella como figura pública es muy importante recibir el cariño no solo de los salvadoreños en nuestro país sino también fuera, no hay como escuchar “La bala” interpretada por los Hermanos Flores para que todo se descontrole y se vuelva una verdadera fiesta.

“Hasta el momento no ha habido un éxito similar como el de La Bala, es la canción más escuchada en El Salvador y es un referente de la temporada festiva” concluyó Nory Flores

Trayectoria notable

1968 marca para Nory Flores, el inicio de un camino artístico musical que con el paso del tiempo le sitúa como un símbolo vocal dentro de la historia artística de El Salvador.

Nory, recuerda con enorme placer como fueron esos pininos cuando a los nueve añitos, era la edad fijada por su querido padre: Andrés Rodríguez, para comenzar el estudio de la música, solfa a través de los métodos Hilarión Eslava, y luego continuar con el estudio y dominio del instrumento que El asignaba para ingresar a Los Hermanos Flores. A sus trece años Nory, se incorpora ejecutando el saxofón, para luego en 1979, dar un giro hacia la parte vocal por sugerencia de su mismo padre, lo cual desempeña hasta el día de ahora.

Fue en 1979, que Nory graba su primer canción titulada Canta mi Pueblo, la cual dio el título al disco; hoy después de 49 años, continua grabando y brindando éxitos y, en la alborada de los festejos a las celebraciones de sus 50 años de trayectoria; nos brinda la canción Yo Viviré, que igual da el título al CD., y donde relata sus vivencias desde el saxofón, pasando por la vocalización, el éxito logrado y el cariño alcanzado entre los salvadoreños y otros grupos étnicos de países visitados.

Esta producción paradójicamente viene hacer la número 50, en la carrera discográfica de Los Hermanos Flores. Yo Viviré, es el disco que los salvadoreños esperan para alegrar sus festejos navideños y fin de año. Como es sabido las últimas producciones en años atrás están compuestos por recopilaciones de grandes éxitos bailables que por ser del dominio total, son demandados; y éste no es la excepción incluyendo temas como: La jícara, Leña salvadoreña, El Papaturro, Noches en mi tierra, Al otro lado del rio, Mix navideño entre otras, y como bonus track el remix de… Yo Viviré, complementan la producción.

Yo viviré

La canción símbolo de esta celebración de Oro para Nory Flores, se escucha ya dentro de las actuaciones que la orquesta efectúa, y la producción total se puede adquirir igual en las diferentes presentaciones que a diario realizan Los Hermanos Flores y, comparta con Nory su celebración de Oro… bailando y escuchando Yo Viviré.