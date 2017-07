Carlos Calleja confirma su candidatura en medio de turbulencias internas en ARENA

David Martínez

En medio de una turbulencia dentro del partido ARENA, el empresario Carlos Calleja confirmó que se someterá al proceso de selección de candidatos para la presidencia de la República por el principal partido de oposición.

Este anuncio se da en medio de controversias con los diputados Johny Wright Sol y Juan Valiente, quiénes rechazaron renovar su candidatura a diputados por diferencias con la dirigencia.

Calleja aseguró que busca cambiar la forma de hacer política, en la que sólo se velen por los intereses de la población y no de un grupo de personas, donde la derecha democrática pueda convivir con una izquierda democrática.

Pero esto al final no calaría en la actual dirigencia del partido de derecha, pues sus miembros se quejan de imposiciones, lo cual no cumple con la ley de partidos, por lo que el discurso del empresario, lejos de unir, pareciera que no se tomará en cuenta y seguirá, en lo que en el calo popular se dice, la rueda de Caballito que vive Arena.