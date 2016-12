Capturan al ex fiscal Luis Martínez por beneficiar a empresario Enrique Rais: Sucesos 2016

Agosto

“Lamento que el ex fiscal de la República haya salido involucrado en esto, y no es el único caso”, dijo el fiscal General de la República, Douglas Meléndez, el 22 de agosto, sobre la captura de su antecesor, Luis Martínez, junto a otros implicados.

De acuerdo a la investigación fiscal, Martínez benefició al empresario Enrique Rais, en un proceso judicial promovido por el empresario, utilizando pruebas falsas contra los esposos Herrera.

La Fiscalía General de la República (FGR) procedió a la captura de siete personas, entre los que destaca el sobrino de Rais, Hugo Blanco; además, el Fiscal Julio Arriaza, que estaba en el área jurídica, y el ex Juez Romeo Aurora Giammatei, del Juzgado Noveno de Paz. También fueron capturados los abogados Luis Peña y Néstor Gutiérrez. Hay dos órdenes de captura que no se han hecho efectivas aún.

El Fiscal dijo que Enrique Rais recibió apoyo de parte de la Fiscalía, “por eso ha salido el involucramiento del ex fiscal. Lamento que el ex fiscal esté involucrado en esto, no es el único caso en que estamos revisando, esta ha sido una de las decisiones que más me ha costado tomar, decirle a los fiscales que procedieran con la captura”.

El 29 de agosto, el Juzgado Séptimo de Paz decretó libertad condicional para todos los imputados dentro del Proceso, situación que semanas después fue ratificada por una Cámara de lo Penal.

El ex Fiscal Luis Martínez enfrentó un segundo proceso judicial en su contra, al ser involucrado en la manipulación de audios del Centro de Escuchas, en contra del sacerdote Antonio Rodríguez, quien dos años atrás fue presuntamente extorsionado por el ex fiscal al utilizar audios personales del sacerdote. De este proceso Martínez también obtuvo su libertad.

Seguridad

– No han encontrado indicios de enriquecimiento ilícito en mi contra: Mauricio Funes

El 17 de agosto, con gran despliegue mediático, la Fiscalía General realizó allanamientos en los inmuebles y empresas de Miguel Menéndez (Mecafé), los cuales se extendieron a cinco propiedades más, una de ellas la casa de habitación del ex presidente Mauricio Funes, hecho que dejó la incautación de armas de fuego, todas con licencia y autorización.

Ya entrada la noche de ese viernes 20 de agosto, la Fiscalía arribó a la urbanización Cumbres de Cuscatlán, sobre la calle Xochiquetzal, casa número 76, residencia que pertenece a una sociedad anónima que la alquila al ex presidente Funes.

Funes dijo: “la casa allanada donde resido no tiene nada que ver con Miguel Menéndez, la dueña es una sociedad anónima independiente de Mecafé; ¿cuál cascabel al gato? La FGR lleva varias horas en mi casa de habitación y no ha encontrado ninguna prueba de enriquecimiento ilícito en mi contra”.

– Inicia Segunda Fase de las Medidas Extraordinarias

Mayor seguridad dentro y fuera de los recintos penitenciarios es el principal objetivo de la aplicación de la segunda fase de las medidas extraordinarias de seguridad, que son aplicadas a partir del 8 de agosto por las autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, a través de la Dirección General de Centros Penales, así lo confirmó el ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde.

De acuerdo al titular de seguridad, con la aplicación de la segunda fase de las medidas extraordinarias, las instituciones como la Policía Nacional Civil (PNC), Fuerza Armada de El Salvador (FAES) y la Dirección de Centros Penales, intervengan en los entornos de los Centros Penales.

De igual manera, esta segunda fase busca limitar la comunicación de los privados de libertad en los centros penitenciarios, principalmente aquellos que están dentro de la aplicación de las medidas extraordinarias desde marzo pasado.

Política

– Fallo de la Sala “Viola representatividad del Pueblo”: Lorena Peña

El dos de agosto, la presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, dijo que el fallo contra los diputados suplentes emitidos por la controversial Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), “viola la representatividad del pueblo”.

“Nos parece que no podemos aceptar que el método básico de la democracia, el que ha garantizado desde los Acuerdos de Paz – de 1992- el funcionamiento de la sociedad, con opciones pacíficas para expresar su punto de vista a través del voto, sea vulnerado”, exclamó la funcionaria.

La Sentencia de la Sala de lo Constitucional “viola la representatividad que el pueblo le dio a cada Grupo Parlamentario y crea una distorsión que nosotros creemos, debe ser corregida”, indicó.

Social

Que no haya extradición no

quiere decir que no haya justicia: Andreu Oliva

Luego de la derogación de la Ley de Amnistía, por parte de la Sala de lo Constitucional, semanas atrás, los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) votaron en contra de la extradición a España del coronel Guillermo Alfredo Benavides, quien guarda prisión preventiva desde febrero pasado, por dirigir el pelotón del Batallón Atlacatl que asesinó a los padres Jesuitas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), y de las dos colaboradoras, el 16 de noviembre de 1989.

Sin que la CSJ haya hecho público la argumentación de la resolución de no extraditar al militar, se sabe que los magistrados votaron por unanimidad, hecho que ha generado diversas opiniones entre los sectores involucrados.

El 17 de agosto, el Rector de la UCA, padre Andreu Oliva, explicó que no pueden emitir un pronunciamiento oficial, puesto que no hay una resolución en firme, sin embargo, lamentó que la decisión de este hecho nuevamente demuestre el poco interés de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a que se haga justicia.

– Protección Civil reporta disminución en fallecidos en periodo vacacional

El Secretario para Asuntos de Vulnerabilidad y Director General de Protección Civil, Jorge Meléndez, dio a conocer los resultados del Plan Divino Salvador 2016, el 8 de agosto, donde se reportó una leve reducción en el número de personas fallecidas, ya que se registraron 25 y el año anterior fueron 27. Del periodo comprendido del 30 de julio al 7 de agosto.

Sin embargo, el director de Protección Civil dijo que los resultados del acumulado arrojaron una disminución del 7.41%, ya que en la misma fecha del año pasado se tuvieron 27 fallecidos y ahora 25.

El informe final contabiliza 293 personas lesionadas, de los cuales 190 fueron en accidentes de tránsito, 19 politraumatismo, 4 fracturas y 13 picaduras. Además, hubo165 rescates, 20 incendios y 404 accidentes de tránsito.

Religioso

– Salvadoreños conmemoran al patrono

de El Salvador

Pese a la lluvia, miles de católicos abarrotaron las calles aledañas a la Basílica del Sagrado Corazón, la tarde del 5 de agosto, de donde inició la procesión de la tradicional Bajada, es decir, la recreación del pasaje bíblico de la Transfiguración de Jesús.

En la tradicional Bajada se recrea la narración bíblica, “Y mientras oraba, su cuerpo se transfiguró. Sus vestidos se volvieron más blancos que la nieve, y su rostro más resplandeciente que el sol. Pero en seguida los envolvió una nube y se oyó una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo muy amado, escuchadlo”.

La procesión recorre catorce cuadras que casualmente se acoplan a los catorce departamentos que conforman la República de El Salvador, de donde el Divino Salvador del Mundo es el patrono titular. Hoy en día se hace el mismo recorrido de años anteriores, desde la Basílica del Sagrado Corazón, pasando por la calle Rubén Darío hasta Catedral Metropolitana, con la diferencia que el “anda”, donde es trasladada la imagen del Divino Salvador del Mundo, es cargada por más de 45 hombres que se relevan cada cuadra, participando 14 cofradías que vienen de diferentes puntos del país, para quienes es un honor y privilegio participar en las fiestas del patrono de la República.