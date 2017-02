Caos histórico en Estados Unidos

Caralvá

Fundador

Suplemento Tres mil

Caos en Wikipedia: “Según la Teogonía de Hesíodo, Caos fue lo primero que existió, y luego enumera otras figuras cosmogónicas elementales como Gea (la Tierra), Tártaro y Eros (v. 116ss). Pero Caos no engendró estas deidades elementales, sino que es cabeza de una genealogía de seres divinos que son una suerte de abstracciones simbólicas: Nix (la Noche) y Érebo son sus hijos (v. 124), Éter y Hemera (el Día) sus nietos (v. 125-6).” Esa palabra es un símbolo de la absoluta anarquía, con una serie impredecible de factores que alteran el orden natural, no obstante, si nos atenemos a la referencia mitológica ese instante precede un nuevo orden cosmogónico, una nueva saga de jerarquías para la tierra. En algo recuerda el momento que vive la poderosa nación del norte con el decreto de no recibir a emigrantes de siete naciones musulmanas, construir un muro en su frontera, derogar “La Ley Dodd-Frank (Ley de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor Dodd-Frank), es una ley firmada por el Presidente Barack Obama el 21 de julio de 2010. Promueve la estabilidad financiera de los Estados Unidos a través de medidas que proporcionen transparencia y estabilidad en el sistema financiero” -según Wikipedia-, calificar a una nacionalidad de violadores, drogadictos, criminales, terroristas etc., colocan al universo conocido en un “caos”, profundiza la división de sus ciudadanos similar a los años setentas con la guerra del Vietnam. Es sintomático que este cambio histórico se efectúe en este momento, parece un fallo en la evolución social, es la antípoda del determinismo histórico clásico, ese concepto que ubica a las sociedades en camino hacia la perfección y evolución constante, en otros tiempos el determinismo histórico era sinónimo de sociedades condenadas a su retraso permanente o a la opulencia del primer mundo, en este momento observamos una fotografía de eventos que concurren en sentido contrario del esperado rumbo capitalista; es una involución del capitalismo hacia etapas superadas en el tiempo, por ejemplo la depresión de 2008 se debió a la compra-venta de bonos basura, eran papeles que no tenían valor dinerario, pero los bancos, aseguradoras, empresas inmobiliarias favorecieron los créditos ficticios y el resultado es conocido, ahora parece que al derogar esa Ley Dodd-Frank no existe restricción para regresar a la práctica inmoral de vender papeles sin respaldo monetario, regresamos al caos, no hay certeza de futuro, ni orden ético, ni acuerdos internacionales, parece que no vamos a ninguna parte, excepto a una decadencia material que promueve las nacionalidades dentro de la nacionalidad estadounidense.

Un caos :“un resquicio que abre la caverna, una hendidura entre el cielo y la tierra” en el sentido mítico, Estados Unidos se niega a continuar su liderazgo mundial, como una renuncia al camino predecible en las etapas superiores del capitalismo: perfección del consumo de masas, la acumulación científica, tecnológica, financiera, militar etc. pero ahora la nueva administración cree que una nación es una empresa, un negocio, un proyecto depositado en una sola persona, es el extremo del individuo y su sueño mesiánico. Si no es un caos, es muy parecido a ese evento mitológico, por cierto, anterior a los nuevos dioses.