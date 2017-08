Cadejo acecha el liderato de ajedrez por equipos

Diego Guzmán

Tras disputarse cuatro rondas del Campeonato Nacional de Ajedrez por Equipos, el Cadejo Chess Team se ha convertido en una verdadera amenaza para el San Marcos que aún resiste en el liderato del certamen.

Los marquenses están en la cima de la tabla de posiciones con 8 unidades, pero Cadejo le pisa los talones con 6 puntos.

Por ello, la ronda del próximo fin de semana será de dientes apretados, ya que San Marcos y Cadejo Chess se enfrentarán en duelo directo por el liderato.

Los marquenses llegarán al duelo con paso perfecto, pues todavía no saben que es perder en el Campeonato y, de paso, vienen de superar el fin de semana a Fire on the board y a los reyes del jacks.

Por su parte, Cadejo también llegará motivado, ya que el fin de semana se impusieron a los reyes del jacks y al Fire on the board, por lo que tratarán de botarle el invicto a los marquenses.

El Campeonato Nacional por Equipos de Ajedrez reúne a los mejores ajedrecistas del país que luchan por demostrar quién es el mejor combinado del “deporte ciencia”.