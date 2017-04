@RosmeriAlfaro

Más de una semana ha pasado desde que el principal partido de derecha, ARENA, decidió no dar sus votos, en la sesión plenaria del pasado 6 de abril, para incorporar al Presupuesto General del Estado la asignación presupuestaria indispensable para el pago de pensiones.

Para el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, la posición de ARENA es no dar oxígeno al gobierno, al tomar una decisión que no solo afecta a los pensionados sino a la imagen crediticia del país.

La emisión de $282 millones en bonos servirían para los compromisos generados por la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), para el mes de abril por un monto de $57 millones.

El titular de Hacienda señaló que la situación que enfrenta el país no es de impago, ya que esto sucede cuando no se tiene dinero para pagar y El Salvador sí tiene. Lo que hay según algunas calificadoras, dijo, es una parálisis política.

“El grupo parlamentario de ARENA fue la única fracción legislativa que no asumió el compromiso político de incorporar al Presupuesto General del Estado 2017, las modificaciones que corresponden a las consecuencias ocasionadas por la resolución de la Sala de lo Constitucional sobre reformas a la Ley FOP y financiamiento de pensiones 2017”, subrayó Hacienda en un comunicado.

En reiteradas ocasiones la cartera de Estado ha aclarado que el GOES, por medio del Ministerio de Hacienda, dispone de los mecanismos financieros necesarios para hacer el pago de la obligación correspondiente, de lo que no disponen es de la asignación presupuestaria que permita realizar dicho pago.

Cáceres indicó que no se puede redistribuir el presupuesto, por lo que algunos mecanismos serían quitar una partida a las remuneraciones, aunque no todos estarían de acuerdo, y otra: desfinanciar el pago de la deuda interna y externa.

“El país es el que resulta afectado cuando no hay acuerdo, no es el gobierno ni el FMLN. Hay gente que no logra comprender cuales son las necesidades financieras del Estado”, dijo el funcionario en una entrevista.

“La teoría de ARENA es el exceso de gasto, yo diría que si hay posibilidad y se está tratando de reducir los gastos. El gobierno bajo decreto de austeridad contempla 2 millones de dólares de reducción en diferentes rubros”, agregó.

Aseguró que entre julio y octubre hay otros $140 millones que se deben pagar al FOP.

“En julio también comienzan a vencer $700 millones en LETES por lo que ARENA debe pensar que llegar a un acuerdo es ayudar al país y a ellos mismos”, expresó.

El funcionario manifestó que no hay ninguna ley que diga que Hacienda deba pagar las pensiones del IPSFA, sin embargo, pidió tranquilidad a los militares.

“Hay un compromiso moral del gobierno y del Ministerio por cumplir el tema de pensiones”, dijo. A la vez señaló que se les dará lo que necesitan no lo que piden.

De acuerdo con Cáceres, es necesario se subsane la situación y se tomen medidas para que no vuelva a suceder.