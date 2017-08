El Buen Vivir más que una filosofía, una práctica de convivencia hacia la paz

Gloria Silvia Orellana

“Somos comunicadores sociales y ante todo defensores y defensoras de los derechos humanos de la población, si estamos en un medio comunitario y no tenemos claro esto, me parece que es el primer fallo que tenemos como periodistas”, expresó Oscar Beltrán, de Radio Victoria, en el departamento de Cabañas, sobre el tema del “Buen Vivir” en las comunidades.

“Prácticas del Buen Vivir en Medios Comunitarios”, fue el conversatorio ofrecido por la Asociación de Radios Comunitarias de El Salvador (ARPAS) en donde se relacionó el tema del Buen Vivir con las experiencias en temas como: “Fomento de la Agroecología en la Cordillera del Bálsamo, de Radio Bálsamo; “Apoyo a la Lucha Comunitaria contra la Minería Metálica de Radio Victoria; la “Promoción de la Memoria Histórica de las Comunidades de Chalatenango” de Radio Sumpul y el “Rescate a la Cosmovisión de los Pueblos Originarios del Occidente del País”, por Radio Sensunat.

Radio Victoria, explicó Beltrán, es un medio que ha estado apostando por rescatar prácticas de las comunidades relacionadas con el Buen Vivir, que, afirmó “no eran nada nuevo”, porque todo ese código moral se encuentra en la historia de los pueblos indígenas, que optaron por aspectos espirituales, más que objetos materiales, para comprender una vida libre de violencia.

“Estas prácticas hacen sentir a todos y todas que somos importantes en esta vida, ese es el sentido que tiene para nosotros el Buen Vivir, defender temas tan importantes como el agua que es un elemento vital y entender que no es un recurso natural, porque la lógica señala explotarlo y privatizarlo como pretende la derecha en el país; hablamos de un bien natural porque esto de inmediato señala algo común, un colectivo y esto si es el Buen Vivir”, acotó.

En cuanto al tema de la minería metálica, Oscar Beltrán reseñó que Radio Victoria acompañó la lucha social a fin de garantizar las condiciones que el “Buen Vivir” propone, en cuanto a un entorno amigable y sano, que culminó con una Ley de Prohibición de Minería Metálica.

“Lo bueno es que, no se dio ese paso, porque puso en riesgo la vida en las comunidades y todo el entorno que tenemos como los ríos, la vegetación iba a desaparecer, así como arrasar la tierra casi en su totalidad y no tiene nada que ver con el Buen Vivir; entonces, debemos trabajar en cómo garantizar condiciones, cómo preparar a nuestra gente y cómo trabajar de manera conjunta para que entendamos que todos y todas somos necesarios para que avance este país; porque si tenemos siempre grupos vulnerados, no habrá Buen Vivir”, indicó.

Mientras, Leonel Herrera, director ejecutivo de ARPAS, agregó que el conversatorio era también el acto inaugural de un proceso de formación que realizan con los colectivos de prensa, producción y directores de las radios comunitarias, para plantear una perspectiva, enfoque conceptual y político, del paradigma alternativo del Buen Vivir.

“Cuando nos planteamos el desafío de promover un debate serio sobre el Buen Vivir, que va más allá de algún estribillo propagandístico que se ha haga de este concepto, estamos por hacer un análisis sobre qué se trata. Y esperamos que esto sea un punto de partida de un debate continúo y que podamos estar alimentando en las organizaciones sociales y nuestros medios alternativos”, consideró.

Asimismo, destacó que el segundo propósito de este trabajo es visibilizar algunas prácticas alternativas que rompen la lógica tradicional del Modelo de Desarrollo Capitalista, así como las prácticas a nivel comunitario y otras formas de producción alternativas.