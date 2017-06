“Vamos por buen camino, no hay peor ciego que el que no quiere ver”: Mauricio Gutiérrez

Francisco Elías Valencia

Joaquín Salazar

@DiarioCoLatino

Tres años de Gobierno de Salvador Sánchez Cerén se cumplieron recientemente, entre sus logros destacó, la reducción en la incidencia de la violencia, logro que ha sido gracias a la ejecución del Plan El Salvador Seguro, que emergió desde la participación de sectores sociales, políticos y de gobierno en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia.

Actualmente, diversos sectores sociales y políticos de derecha, apoyados por medios de comunicación afines, han criticado duramente al Plan El Salvador Seguro y al Consejo Nacional de Seguridad, como también ignoran los significativos logros que se han obtenido, entre estos más del 50% en reducción de los hechos delictivos.

Para profundizar en estos temas Diario Co Latino, entrevistó al integrante del Consejo Nacional de Seguridad y de la Comisión de Seguimiento, Mauricio Gutiérrez, y esto es lo que nos comentó.

¿Cual es su evaluación a casi tres años de ejecución del Plan El Salvador Seguro?

-Realmente como lo he dicho en el consejo, para mí ha sido lo más acertado que el Presidente de la República ha podido haber hecho, porque llamó a un grupo de personas, donde habido una gran concentración, eso siempre se lo he reconocido desde la creación del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, se ha logrado mucho. Como lo he dicho en reiteradas ocasiones: “no hay peor ciego que el que no quiere ver”, se ha logrado, a pesar de muchos obstáculos que le han querido poner, con la no aprobación de fondos, pese a los atrasos de fondos se ha logrado reducir a un 57% los homicidios, más del 25% de las Extorsiones, qué no se podrá hacer más adelante, soy un fiel creyente del Plan El Salvador Seguro y el Consejo Nacional de Seguridad.

¿Por qué razón esta realidad no se ve a menudo en las encuestas, se da la impresión que no se ha hecho nada?

-Porque en realidad los medios de comunicación no están interesados en reconocer la labor y el programa tan exitoso que ha sido el Plan El Salvador Seguro, hay que recordar que los medios de comunicación, no todos aclaro, venden amarillismo.

Como han bajado los homicidios tienen que buscar alguna otra justificación. Bien lo decía la visita que tuvimos recientemente del doctor Neuman. Él hablaba que uno de los factores y muchas cosas negativas de esas famosas noticias falsas, tienen un efecto y aquí nos está pasando eso, no nos están resaltando los medios de comunicación los logros que han tenido y que sigue teniendo el plan El Salvador Seguro por intereses mezquinos, por polarizaciones.

Es puro capricho, es como aquel niño malcriado que dice que la pelota es mía y ya se terminó el partido de fútbol. Así lo siento, pero a pesar de la falta de cobertura que puede haber de parte de los medios, eso no ha detenido al Plan El Salvador Seguro y lo mejor es cuando escuchas a los habitantes de los municipios.

He tenido la oportunidad de visitarlos y es interesante escuchar que se han recuperado zonas. En Sonsonate por ejemplo, Sonzacate, donde no se podía ni andar, ahora son las 12 de la noche y la gente todavía fuera en mercados públicos. Creo que eso es lo más importante, al final si no lo van a reconocer o no lo quieren reconocer, pero la población lo está viviendo.

Hay dos discursos, los alcaldes que son de ARENA, estos brindan informes positivos, pero cuando se escucha a dirigentes de ese partido, como que no se hiciera nada.

¿Cómo es posible que estos dirigentes tengan otra visión? ¿Por qué esas dos visiones del Plan?

-Los alcaldes son las figuras emblemáticas, son los principales autores de la realización del Plan El Salvador Seguro, sin ellos no se podría llevar a cabo, viven en sus municipios se dan cuenta de que el plan no ha sido una cuestión de ideología, de que porque son de un partido se van a beneficiar más, aquí no importa el color partidario de la alcaldía, aquí lo que importa es el bienestar de la población.

Qué pasó con el municipio de Cojutepeque, la alcaldesa Guadalupe Serrano pidió que se le cerrara el centro penal y rápidamente se cerró, esos son de los grandes logros. Sonsonate, por ejemplo, con cero homicidios, el mismo alcalde reconociendo y diciendo que no lo dejan abandonado después de que pase a la segunda fase del plan. Lo mencioné una vez en el pleno del consejo, le hice un llamando a sus alcaldes que hablen con sus partidos, que cómo era posible de que ellos dicen una cosa y que felicitan el trabajo del plan El Salvador Seguro y la fracción de su partido criticando el plan, sacándole solo errores y lo más triste de todo esto es que no se sientan no llegan al consejo. Cómo puedes tú dar una opinión de algo si ni siquiera te tomas la molestia de llegar y participar.

Creo que uno de los temores más grandes en el Consejo de Seguridad es esto, en una época electoral, no vaya a perder el verdadero sentido.

¿Qué debe hacer este Consejo, este Gobierno, para que no se mezcle El Plan El Salvador Seguro con el tema electoral?

-El Consejo como tal, hay que recordar que estamos representados por muchas fuerzas sociales, el Ejecutivo es una parte del Consejo. Creo que a veces sí le hace falta al consejo esa vocería oficial. No estoy diciendo que sea parte del Ejecutivo, porque el Ejecutivo es parte, pero sí creo que lo mínimo que puede hacer el consejo y hacerle ver a la ciudadanía que no es un plan de gobierno, es un plan de nación y que precisamente ya se ha hablado en los segundos Acuerdos de Paz que se están hablando de hacerlos con la representante de las Naciones Unidas.

Una de las cosas importantes es que el plan El Salvador Seguro sea un plan de nación no un plan de gobierno, Así que creería que los miembros del Consejo tienen que tener un poco más de compromiso, tal vez un poco más de participación afuera, porque la hay interna, pero por fuera siempre somos los mismos, es necesaria esa participación.

Ha habido algunas quejas de diputados de oposición sobre la distribución de los recursos de la Contribución Especial para la Seguridad, da la impresión de que se distribuye a la prevención no es bien visto, no obstante este rubro es el que beneficia a las municipalidades. ¿Cuál es su percepción al respecto?

-Cómo es posible que critiquen una asignación de fondo de la Contribución Especial si ni tan siquiera llegan a conocer a fondo cómo se distribuye, cuáles son las necesidades. Es bien cómodo para la oposición estar en una comisión de la Asamblea Legislativa hablar por hablar, porque en la comisión de seguimiento de la contribución especial ahí están otros partidos políticos representados, como el PDC, PCN, GANA, el FMLN, el ausente es ARENA y es el que más critica.

Sin embargo, esa pregunta viene en oposición a los actores principales, los beneficiados que son los municipios y los fondos de prevención nadie los toca, el éxito del plan El Salvador Seguro, lo decía el Presidente de la Asamblea, Guillermo Gallegos, que era uno de los que no creían en la prevención, no obstante, hoy dice que es necesario la prevención, pero tiene que ir a la par de la represión, las dos cosas juntas están funcionando.

Si no te acercas, cómo vas a saber si se están asignando bien o mal, hubo una reasignación si ustedes se recuerdan el Decreto Legislativo de la Contribución Especial para la Seguridad, el Consejo Nacional de Seguridad recomienda al Ejecutivo, cómo piensan ellos distribuir los fondos, sin embargo, nosotros analizamos algunas actividades, en esta reasignación de fondos, la propuesta era darle $250 mil a la Fiscalía y se modificó, se le entregaron $7 millones, y era necesario.

También se le dieron $500 mil más a la Academia Nacional de Seguridad Pública y anteriormente también se le otorgaron $500 mil que había quedado como remanente, la ANSP es el vivero de los policías. También se le dieron $500 mil a la UTE, se le dio a la Procuraduría que no se le había dado anteriormente.

Hay que recordar que la contribución especial es finita, tiene un límite de fondos gracias a Dios, hoy hay una recaudación más fuerte. Se ve que el Ministerio de Hacienda está haciendo una mayor presión, para que los grandes contribuyentes estén pagando sus impuestos.

¿Se garantiza la transparencia del uso de los fondos de la Contribución Especial?

-Totalmente, hay una par de voces dentro del Consejo que insisten en la comisión financiera, que no entiendo porqué, porque a la Comisión de Seguimiento ahí llega todas las instituciones y nos dan cuentas, hacemos preguntas del porqué de las inversiones, hay una rendición de cuentas, en el pleno del Consejo, donde está la comunidad internacional, estamos todos los actores principales y llegan a darnos cuentas hasta el último centavo. Ha llegado el ministro de Hacienda, no entiendo porqué argumentan y dicen que no hay transparencia de los fondos, siento que es pura ganas de molestar. Más transparente no se podría ser con los fondos de la contribución especial.

¿Cuál es la postura de llevar al Plan El Salvador Seguro como una política de Nación y cuales son los acuerdos?

-El secretario de Gobernabilidad lo mencionó, que iba a haber una comisión de los Acuerdos de la Segunda Generación, tuvimos la oportunidad de estar con el señor Benito Andión, También nosotros como comisión de seguimiento le presentamos una propuesta en la cual el Plan El Salvador Seguro vaya como plan de nación. Creería que sí, que vamos por buen camino, nos van a tomar en cuenta la opinión que nosotros estamos dando.

¿Esto implicaría que con el tiempo el Plan El Salvador Seguro permanezca en el tiempo?

-Estamos expuestos a una alternabilidad del cambio de poder. Sería triste que algo que se ha logrado se vaya a terminar, en los dos años que le hacen falta a este gobierno. Sería triste que hubiera una alternabilidad y se dijera que con el plan El Salvador Seguro se va a quedar a un lado y vamos a enfocarnos en otra cosa o nos vamos a inventar otro proyecto.

Venimos de una mano dura, una súper mano dura, una tregua, ha habido buenas intenciones, pero no se resolvió, pero el plan El Salvador Seguro está funcionando. Creería que la situación no se va a resolver en el quinquenio, es un plan de tres o cuatro quinquenios, un promedio de inversión de 2,200 millones de dólares.

¿Cuales son los principales resultados, con la culminación de la evaluación de los 10 primeros municipios priorizados?

-Hay muchos, en la atención a víctimas se ha formados cinco unidades de atención a la mujer, 291 personas atendidas en las cinco Oficinas Locales de Atención a Víctimas (OLAV), 10,500 personas capacitadas por el Consejo Nacional contra la Trata. Se ha beneficiado con el control del sistema penitenciario, han habido 1,482 audiencias virtuales realizadas. El corte del tráfico de comunicaciones en centros penales, la mejora de infraestructura penitenciaria, la implementación de tecnología.

En oportunidades productivas 24 mil personas apoyadas con proyecto de inserción productiva, con una inversión de $2.9 millones de dólares, se ha entregado 250 mil dólares cómo capital semilla para 108 a emprendedores, 4,822 jóvenes beneficiados con el programa Jóvenes con Todo.

243 personas beneficiadas con becas de estudio, una rehabilitación y reinserción de espacios públicos casi 120 mil metros cuadrados borrados de grafitis en 676 comunidades, esto ha sido fuertemente criticado. Una diputada, la semana pasada que se aprobaron los fondos de contribución, dijo que para qué estar borrando grafitis, si hay más cosas más importantes, pero la percepción de la gente en las comunidades al no ver un grafiti relacionado a las pandillas genera tranquilidad.

El proyecto en la colonia Zacamil es precioso, el proyecto de la cancha es una cancha con drenajes, grama artificial, 38 luminarias, gimnasio al aire libre y gimnasio cerrado. Estas son cosas que la gente no logra verlas. 80 escuelas dinamizadas. 1,110 acciones de prevención con el INJUVE, a través del programa Actívate.

No podemos obviar las oportunidades educativas, 350,00 estudiantes participaron en el plan de vacaciones recreativas, cerró el año escolar y se dejó abierto para que la gente en vacaciones pudieran ir a clases de baile, diversos talleres.

83 mil personas beneficiadas con servicio de atención psicosocial, 4,715 estudiantes reincorporados a través de la educación flexible y 185 centros educativos mejorados en su infraestructura.

Vamos por buen camino, no hay peor ciego que el que no quiere ver, con los policías tenemos 5,322 miembros de la PNC capacitadas con 221. Han criticado mucho lo del tema del ascenso, 701 agentes ascendieron a cabos, 117 policías fueron graduados en ciencias policiales, 253 graduados, perteneciente a dos promociones de la ANSP.

Hay que reconocer que las medidas extraordinarias están dando resultado, en la operación jaque se detuvieron 700 personas, 18 bienes inmuebles incautados, 250 vehículos, 34 cuentas bancarias, 321 inmuebles de diferentes naturalezas administrado por el consejo nacional de administración de bienes, $630 mil dólares entregados a la instituciones encargadas del combate de la criminalidad.

No me vengan a decir a mí que no ha dado resultados, se han incautado más de 4,210 armas, se han recolectado más de 486 artefactos explosivos y que se ha incautado mercadería de contrabando con un monto de casi $800 mil. No entiendo realmente a qué le dicen o a qué se refieren cuando dicen que el plan El Salvador seguro y las medidas extraordinarias no están funcionando, no me cuadra a mí ese discurso.

¿Estas criticas al Plan El Salvador Seguro es resultado de la entrada a años electorales?

-Creo que sí, al final por mucho discurso, por mucho anticuerpo o situaciones negativas que quieran poner, las cosas están a la vista, todo lo que yo le he comentado, en este momento están a la vista, eso lo ve la población, nosotros por ejemplo hemos sido fuertemente criticados porque dicen que en el consejo sólo vienen a tomar café y a comer pan, si eso es la percepción de ellos, está bien, pero ni siquiera a eso llegan.

En lo personal no me quita el sueño, creo que el pueblo de alguna manera ha madurado enormemente, electoralmente el pueblo ya no lo engaña con una camiseta, con una gorra, con un huacal, el pueblo quiere ver más allá y está cansado de esas polarizaciones. La gente quiere algo real y esto es real por más que quiera opacar la labor del plan El Salvador seguro y del Consejo Nacional de seguridad.

Hay partidos como el FMLN, PDC, y GANA que han creído y sigue creyendo, los resultados se van a ver en las urnas, esto lo he dicho en el pleno, hasta el cansancio no soy del FMLN, pero debo de ser objetivo y realista.

Esto está funcionando, Y sí desde el primer momento me metí a trabajar en el Consejo Nacional de Seguridad es porque quiero poner un aporte y que no digan que no hiciste o que sólo criticaste, este es un buen beneficio para el país para el pueblo salvadoreño y no por eso tengo que ser del frente, para hablar de algo bien, de algo que sí está funcionando. Reconozco lo acertado que fue el presidente de la República en haber creado el plan El Salvador seguro y el Consejo Nacional de Seguridad porque se están viendo los resultados y uno no debe de ver esto con mezquindad.