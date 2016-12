Brigada infantil de bomberos participan en la campaña “La Pólvora es Peligrosa”

@AlmaCoLatino

Con el objetivo de concientizar a la población sobre los daños causados en los niños el mal uso de la pólvora, los miembros de la Brigada infantil del Cuerpo de Bomberos repartieron en los alrededores de un conocido centro comercial afiches y stickers, como parte de la campaña “La Pólvora es Peligrosa”.

Los miembros de la brigada infantil de bomberos explicaron a los padres de familia, transeúntes y conductores que los artefactos explosivos pueden ocasionar serias lesiones en quienes los manipulan, hasta llegar a perder un miembro o su funcionabilidad.

Brayan Mauricio Ayala, de 9 años de edad, entregó material con diferentes medidas preventivas, acerca de los peligros que los niños pueden sufrir al manipular pólvora. El pequeño brigadista de Bomberos recomendó a los padres no dejar a sus hijos reventar pólvora, y si por algún dado caso los dejan, que estén al pendiente de ellos y no los dejen solos en ningún momento. Estas actividades forman parte de la campaña “Con la pólvora no se juega”, con el objetivo de exhortar a los padres a cuidar y garantizar la protección de sus hijos. Según El Mayor Baltasar Solano, Subdirector del Cuerpo de Bomberos, con la entrega de materiales que incluye medidas preventivas por parte de los niños se pretende que ellos mismos sean quienes alerten a la población sobre los riesgos de los productos pirotécnicos.

“Es un llamado para que los padres y cualquier persona que esté a cargo de un menor, sea prudente y no caiga en excesos de confianza, ya que en tragedias anteriores, un breve descuido ha bastado para marcar de por vida a los pequeños que han sido víctimas, por la irresponsabilidad de quienes deben cuidar de ellos”, señaló el Mayor Solano. El funcionario reiteró que es responsabilidad de los adultos prevenir que existan más niños y niñas quemados por el mal uso de la pirotécnicos, por lo tanto es necesario vigilar a los menores de edad.

Entre las recomendaciones de Cuerpo de Bomberos está no transitar por lugares donde están quemando pólvora, nunca recoger cohetes que no han explotado, no reventar ningún producto pirotécnico dentro de latas o botellas de vidrio, ya que pueden lastimar al estallar.

Otras de las sugerencias es asegurarse que los niños no quemen pólvora dentro de las viviendas, evitar que no lancen estrellitas a los techos o predios, pues esto puede provocar un incendio. Las autoridades de Bomberos indicaron está prohibido la venta de pólvora o cualquier producto pirotécnico a menores de edad o personas en estado de ebriedad. Según el decreto 210 de la ley de Armas y Explosivos es prohibido los morteros con tamaño superior al No. 5, buscaniguas, rocket chino, bombas de mezcal, misil chino, botellita de champán, mina de mar, pelotitas de fútbol, triangulo mortal y destructor.